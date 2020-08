Turismo virtual ¿Un alternativa para Cartagena?

“Con libro en la mano, quien participa puede hacer un recorrido por los lugares de Cartagena que se mencionan en esos libros. Donde internaron a Sierva María, hacemos una parada en ese sitio; en el Parque de los Evangelios, que es la plaza Fernández de Madrid, donde quedaba la casa de Fermina Daza, también te mostramos el Portal de los Dulces, el Callejón de los Estribos, cada una de las experiencias, siempre con interacción de un guía que también puede responde a las preguntas”, menciona. Son tours a los que puede acceder cualquiera: “Antes de meterme en este tema, era amante de la historia de Cartagena pero no la conocía: es interesante que las personas que no saben nada de la historia de Cartagena y quieran aprender lo puedan hacer. Es un tour histórico. También es un tour pensado para las personas que sueñan con venir a Cartagena”.

“¡Yo realmente estoy quebrada!, pero sigo firme como el flan en esto. No dejo mi sueño, estoy pensando qué hacer para no decir me tengo que retirar del turismo, porque ahí encontré mi felicidad”, responde.

En la cocina cartagenera

Además de los tours, María promociona clases de champeta virtuales y de cocina, sobre cómo aprender a hacer una arepa de huevo, carimañolas, buñuelitos de maiz, de frijoles, de lentejas, patacones, cabeza de gato, platos de la cocina local. “Esta experiencia la hacíamos pero presencialmente, adaptamos una cocina para las clases virtuales, te damos lo que debes comprar, lo que debes tener listo y preparar antes de empezar la clases”.

¿Cómo cambió del área de la salud al turismo?

- A mí me fascina viajar. Todos los años organizaba un mes de vacaciones. Me fascina tanto, tanto interactuar con la gente, con su cultura, su historia. Entonces llegó el momento en que pensé en hacer lo mismo sin viajar. Viajar todos los días a través de las personas que conozco, cada una me enseña algo diferente de su cultura. ¡No quiero salir del turismo, no quiero!

¿Cómo los ha golpeado la pandemia?

- Dos cosas, una es que llevamos todo este tiempo sin facturar. Otra es que un guía turístico tiene una vida tan activa y te obligan a encerrarte, es traumático, es como si te ataran los brazos. De la parte empresarial, no facturar ha sido lo más catastrófico, afortunadamente la empresa no estaba mal económicamente pero es frustrante (...) A raíz de mi experiencia en la salud, también me reinventé para unir lo que hacía y lo que hago. Con Anato, estoy asesorando a las empresas de turismo en bioseguridad. (...)Tocó reinventarme mucho, además estoy promoviendo la cultural local. Todas las semanas sacamos videos de personajes de la ciudad, hicimos de El Runner; le voy a sacar a Muñol, el de la empanadas, les hacemos una producción divina. Seguimos promocionando la ciudad como un destino donde puedes sumergirte en la cultura local.

¿En qué momento empezó a pensar todo esto y a ponerlo en marcha?

- Cuando me di cuenta de que tenía que empezar a producir dinero, no podía aplicar a subsidios del Gobierno, no me podía endeudar, dije: yo tengo que empezar sí o sí. Este proyecto en sí lo arranqué hace 15 días, yo sé que va a ser un éxito. Va a ser una idea que continuará después de la coyuntura.