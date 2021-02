Doctor Hurtado: guardián de sus pacientes, titán contra el coronavirus

Y mientras alistaba el medicamento que enseguida me aplicaría vía endovenosa, me decía: “Tranquilo, que a este virus le vamos a ganar la batalla, ¡ánimo, Pedro!, usted se ve bien y se va a recuperar; este virus es impredecible, pero usted lo va a vencer”. Esa ‘transfusión’ de ánimo era vital para mí y me reconfortaba.

Para los pacientes tiene gran importancia psicológica que el médico los visite en la casa, ¿usted por qué lo hace?

- Precisamente, lo que más me anima a llegar hasta sus casas son los pacientes, porque, desde el punto de vista emocional, muchos se llenaron de ese miedo que les ocasionó la enfermedad desde un principio, a lo que han contribuido también los medios de comunicación haciendo, a veces, un mal manejo de la información; la misma colectividad de pacientes está en un miedo total por el aislamiento social, y es que no estábamos preparados para estar en ‘casa por cárcel’, ni siquiera los adultos mayores.

Tras instantes de reflexión, el doctor Hurtado, con un dejo batallador que invita al rearme mental de la ciudadanía, agrega:

“Los pacientes que vi en diciembre del año pasado me llamaron mucho la atención, porque sentían que habían perdido la batalla, porque estuvieron todo el año encerrados y al final se contagiaron. Todos, como personas, debemos estar conscientes de que el virus anda presente y circulando, y que absolutamente nadie está exento de contraerlo”.

¿Cómo hace un médico para combatirse entre las satisfacciones y tristezas propias de la pandemia?

- Para mí y para todos mis colegas médicos, este es un reto grande que nos tocó enfrentar... es un virus nuevo que nos tocó evaluar propiamente a través de la medicina basada en evidencias; a través de la experiencia, porque no hay nada científicamente comprobado que nos diga “este es el tratamiento”, pero sí he tenido muchas satisfacciones, porque simplemente el hecho de ver recuperar un paciente, eso me da gran complacencia.

Y tristezas también, porque atendí una familia en Cartagena donde todos salieron positivos para coronavirus; ellos perdieron un familiar por culpa de la enfermedad y entonces era el duelo y a la vez el virus ahí, presente... Todo eso afecta mucho el tema emocional, que es muy difícil, y esta situación la están padeciendo muchas familias en el mundo, donde ni siquiera pueden vivir el duelo de su familiar porque los otros están enfermos, sumado al aislamiento social.

Usted, salvador de muchos... ¿siente miedo?

- Emocionalmente, me siento bien, pero el miedo siempre está presente: estamos frente a un virus impredecible, debemos estar pendientes de los síntomas... En mi caso, digo que he padecido COVID psicológico, porque me he hecho la prueba varias veces y he salido negativo. Cuando he tratado a mis pacientes, siento como los síntomas y ahí pienso... “Me dio COVID psicológico”, pero eso se debe a la ansiedad que genera esta pandemia.

Doctor, ¿cuáles son sus expectativas profesionales?

- Hacer un posgrado en Cirugía Cardiovascular y establecerme aquí, en Cartagena, y montar un centro de atención médica en casa, pero donde veamos al paciente enfocado desde el punto de vista emocional, físico y hasta social, porque no contamos con eso. Algunas veces son tantos los problemas emocionales que trae el paciente, que uno, como médico, simplemente con hablar con él, ve que se mejora.