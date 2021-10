Un reencuentro Jorge Artel con el poeta

Luis Palés Matos.

Honores al poeta

El más grande homenaje a su obra lo hizo en 1985 la Universidad de Antioquia al concederle por reconocimiento el Premio Nacional de Poesía. Cartagena ha perpetuado su nombre, no a través de la edición de sus obras, sino en el rebautizo oficial de una avenida como la del Pedregal, en Getsemaní, que nadie recuerda que se llama Jorge Artel, en una placa que fantasmaliza su legado más allá de Cartagena. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena creó en sus inicios un concurso de poesía con el nombre de Jorge Artel e incumplió la promesa de publicar los libros ganadores. La biblioteca distrital que lleva su nombre es una de las pocas instituciones que proyecta su obra. Lo curioso es que el reconocimiento a su obra ha surgido en Cuba, México, San Salvador, Puerto Rico, Estados Unidos, pero no en Colombia. En 1955, la Universidad de Guanajuato, en México, reeditó ‘Tambores en la noche’. La Universidad Simón Bolívar en Barranquilla hizo la tercera edición. En diciembre de 2004 se publicó en Barranquilla, una edición de ‘Tambores en la noche’ y ‘Selección de poesía inédita’, que incluye poemas escritos entre 1926 y 1992, algunos de ellos formaban un libro que jamás publicó: ‘Un marinero canta en proa’.

Tambores en la noche

Los sesenta y siete poemas que integran el libro laureado de Artel, ‘Tambores en la noche’, publicado en 1940, fueron escritos entre 1931 y 1934, es decir, entre sus 21 y 25 años. Ese libro es estudiado en universidades americanas y del Caribe continental, y no existe en Colombia y mucho menos en Cartagena, una cátedra que valore su obra poética. Hay una tesis laureada del investigador norteamericano Lorenzo Prescott, quien desde 1974 hasta 1990 trabajó en el libro sobre la vida y obra de Artel: ‘Sin odios ni temores: Jorge Artel y la lucha por la expresión de la literatura negra en Colombia’. Vi muchas veces a Prescott sumergido en los archivos de El Universal investigando a Artel, Nicolás Guillén: “La de Artel es una poesía popular. No al modo, pongamos por caso, la de otro colombiano famoso: Candelario Obeso, en quien predomina el lenguaje de prosodia deformada (como en los negros clásicos de Lope y Góngora), sino con la estatura de un artista cabal, ya de vuelta en cuanto a los recursos más ambiciosos de la técnica que maneja con elegante desenfado. Hay en su obra drama humano, dolor, protesta, todo bajo un clima de ritmo cálido, como de melaza ardiente”.

Epílogo

Artel nos abrumó de anécdotas. Además de viajero y amante de Esthercita Forero, fue un líder político perseguido en Cartagena. Fue Inspector de Policía en Santa Helena, Medellín. Fue él quien llevó a Lucho Bermúdez a la casa de Jorge Marín Vieco, en donde nació el porro ‘Salsipuedes’, y fue él quien llevó a esa misma casa al poeta chileno Pablo Neruda, quien se quedó nueve meses en Medellín. Todos estos recuerdos han vuelto a despertarse al reencontrarme con Álvaro Suescún, y entrevistar a Jorge Marín Restrepo, hijo de Jorge Marín, quien lidera la Fundación Marín Vieco, en esa casa legendaria donde han nacido en más de 70 años, amores y canciones, y es hoy, lugar de peregrinación para quienes descubrir secretos en el Museo Salsipuedes.

Vuelvo a evocar al poeta recorriendo la Plaza de la Trinidad, a su regreso a Cartagena, y lo veo deslizarse por el tiempo como una sombra golpeada por los destellos del sol. Frágil, conmovido, parecía estar sostenido por la gracia de su espíritu. En un momento de la noche, abrazó a Pedro Blas Julio Romero y me miró fijamente a los ojos: "No me abandones a Pedrito", me pidió Artel. Cuando vislumbró la casa de la infancia, dejó entrever una sonrisa en sus labios. Era la sonrisa tristísima del que vuelve.