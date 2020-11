Una escultura a Enrique Grau, el proyecto que se gesta en Cartagena

¿Qué registros fotográficos de Grau utilizaron?

-El material de archivo fotográfico del maestro Grau, la investigación la hizo una alumna: Cindy Gómez, quien consiguió fotos de álbumes de la familia de Grau, registros fotográficos en Internet, y en libros publicados sobre su obra, pero especialmente, la escogencia de la ropa del artista en este diseño surge de una foto icónica de Hernán Díaz para un libro de Marta Traba, los que aparece Grau con una chaqueta, unos pantalones holgados, con los artistas más importantes de Colombia, junto a Obregón, Botero, Ramírez Villamizar, Negret, etc. Quisimos vestirlo de esa manera en una faceta importante de su vida, con su mirada crítica, y como un creador que no solo era pintor y escultor, sino un artista que además fue director de cine, artes escénicas, que sintetiza su experiencia en las artes en general en su amplio espectro.

¿Cómo fue el inicio de su vocación como investigador del arte?

-Mi experiencia empezó en el colegio, como una curiosidad innata de aprender de la naturaleza y como una necesidad de comprenderla, de saber qué es lo que pasa en el mundo. Me gustaba dibujar en los cuadernos y me atraía la química y la biología. El dibujo fue una herramienta para aprender biología, dibujando los animales y los seres humanos, y aprendiendo química dibujando los materiales que se utilizaban para las esculturas. Es una relación de temprana edad.

Luego, con mis estudios de pregrado en Artes Plásticas, desarrollé un gusto particular por la anatomía, la figura humana, la figura animal, la contextualización de diversos procesos que se daban en la ciudad, sobre grupos sociales, cómo entendía las cosas que ocurrían a mi alrededor, etc. Los cursos que tomé sobre taxidermia, un curso sobre escultura con Hernando Pereira y el profesor Pedro Villalba, los cursos sobre plasticera, todos me sirvieron mucho para conjugar esta visión del artista escultor. Al realizar mi maestría en Historia del Arte, empecé a preocuparme por el patrimonio mueble de la ciudad y las esculturas de la ciudad y estructuré una cadena de pensamientos en torno a ello: esta es mi ciudad, es la ciudad donde nací y la que quiero mostrar al mundo, y de qué manera puedo transformarla a partir de obras que están conectadas con su historia. Lo de Grau es un crisol de posibilidades que se abren a la ciudad, fusionando el pensamiento creativo con la labor investigativa histórica, es la que fundamenta mi trabajo.

¿Quiénes han sido claves en esta formación y vocación artística?

-Debo agradecer a mi madre y a mi abuela, a mis profesores de arte del colegio donde estudié y de la universidad, en Unibac, y a los profesores de la Universidad de Antioquia de la maestría Historia del Arte, que me han guiado en esta vocación y han permitido que mantenga viva la llama de la creatividad. Pero, sobre todo, debo agradecer a Sergio Medrano, mi antiguo socio. Él falleció pero, gracias a él, quien me apoyó en todos mis proyectos como un mecenas, pude cumplir mis sueños.