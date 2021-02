[Video] La historia de una familia que apenas sobrevive en El Pozón

Fortaleza. Si hablamos de fortaleza, Julio Blancos Moreno la lleva bien puesta en unas piernas enclenques que tiemblan, pero que no dejan de caminar. En una espalda que duele, pero no para de agacharse a recoger botellas plásticas. En una mente malograda por un aparente alzheimer incipiente que podría perderlo cualquier día de estos en las maltrechas calles de El Pozón, pero que no se da por vencida, porque todos los días, a sus 78 años, sale a caminar o, más bien, a trabajar.

Él, así como está, no deja de pensar en que su esposa y su hija no tendrán nada de comer si no trabaja recogiendo botellas para vender. De seguro pensará, consiente o inconscientemente: “Hay que ser fuerte”. Es la fortaleza del instinto de supervivencia natural de los seres humanos. ¿Pero hasta cuándo podrá ser el pilar de su hogar? Ni él, ni su hija, ni su esposa lo saben bien. Su fortaleza la lleva en el alma pero ya su cuerpo quizá no le alcance.

El señor Julio se protege del sol esta tarde de miércoles con una cachucha azul cielo, estampada con la propaganda política de Iván Duque Márquez. Tiene la piel curtida. Sus zapatos lucen acabados y empolvados. Camina lento, con un costal en sus hombros hasta su vivienda. Es una casita azul, donde viven en arriendo, en el sector Nuevo Horizonte.