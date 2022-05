Una travesía de 60 kilómetros entre Arjona y Cartagena

***

A las 2:20 de la madrugada, el calor me despertó, la hélice del abanico simplemente se detuvo. Se fue la luz, ¡otra vez!, nada raro en Arjona, Mahates y Marialabaja, debido al robo de las redes de energía, una acción que se repite cada jueves y en otras veces los domingos. El trasnocho me dejó un leve dolor de cabeza y así me entongué para salir a trabajar. Caminé las tres cuadras de siempre para llegar al paradero a las 6:15 a. m.

Recuerdo que me monté en la buseta y sonaba a todo volumen una emisora donde predicaba un pastor evangélico. Le puede interesar: La curiosa historia de cómo se construyó la iglesia católica de Arjona

Me senté en la antepenúltima silla, el único puesto que quedaba, justo debajo del parlante número seis. A mi lado derecho y pegada a la ventanilla, estaba una señora que se cabeceaba, de un momento a otro cuando, el vehículo empalmó con la Troncal de Occidente, se despertó y le gritó al chofer: “¡Ombe, bájale el volumen!” y como si el pastor estuviera oyendo la petición, en ese instante de prédica y por mera coincidencia, dijo: “¡Arrepiéntete!”. El conductor siguió concentrado en el timón. La señora murmuraba: “Tras que no he dormido por culpa de la luz, tengo que ir a trabajar y ahora este señor no le baja el volumen a su picó, hasta me duele la cabeza”. Se quedó dormida. Todo siguió igual en los primeros 45 minutos y 22 kilómetros de viaje hasta la Terminal de Transportes. Me tocó despertar a la señora e indicarle que habíamos llegado. Ella se sorprendió, miró a los lados y se percató de que no viajaba para Cartagena sino para Turbaco.