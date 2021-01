Unimol, mucho más allá de la ciencia

“A medida que aprendí, me di cuenta de que era casi imposible, pero que sí podía ayudar en el diagnóstico y dediqué todo el doctorado a trabajar DNA bacteriano para identificar realmente el enemigo común que teníamos”, cuenta. Regresó a Cartagena en el 2000, dispuesta a devolver todo eso que había recibido, porque fue la misma Universidad de Cartagena la que le pagó esos estudios, y creó el laboratorio en el lugar donde quedaba el archivo de Medicina de Unicartagena. Lo hizo junto con el doctor Claudio Gómez y la doctora Dacia Malambo, los otros “papás” de Unimol. “Este sitio había unos mesones y no teníamos tubos, ni nada de eso”, apunta.

“Hice el doctorado en biología molecular para ayudar a los niños con enfermedades infecciosas: yo quería identificar, desde el punto de vista molecular, cómo podía ayudar con la resistencia a los niños con fibrosis quística, de tal manera que se curaran totalmente, era un poco ilusa. Me llevé las bacterias para hacer el doctorado, le dediqué mi vida, dejé el laboratorio solo para ayudar a los niños”, me dice con su voz firme.

La doctora Doris Esther Gómez Camargo no puede evitar sonreír cuando lo recuerda: el primer gel que hizo en el laboratorio de la Universidad de Cartagena lo preparó en la olla de arroz de su casa. En aquel momento -estamos hablando del 2000-, Doris no tenía forma de saber que en 2020 ese mismo laboratorio sería una pieza clave para gestionar en Cartagena y en Bolívar una pandemia que, hasta el viernes, llevaba más de 90 millones de contagiados en el mundo y que aún no para de contar muertos.

“Ellos empezaron con 69 muestras el primer día, el segundo 160 y les pareció terrible y éramos 11, ahora cada uno puede hacer 200 y pico de muestras y en dos horas está listo. O sea, aumentó su capacidad de pensar, de lucha, de organizarse. Yo ahora miro atrás y me sonrío, porque en esa época ellos me quería matar, decían: tenemos mucho trabajo, pero ahora... ¿Ya terminaron?, sí ya terminamos. O sea, tienen capacidad de resiliencia y les ha servido porque han mejorado su calidad de salario”, agrega Doris.

“Cuando salió la pandemia, 20 de marzo, yo le dije al rector que nosotros ya hacíamos, desde 2014, influenza, dengue, 17 virus y 3 bacterias, yo le dije: yo puedo hacerlo, entonces me preguntó que cómo hacíamos y le respondí que yo escribía una carta para enviársela a la directora del Instituto Nacional de Salud, porque el laboratorio lo estábamos preparando en esos procesos, no era el coronavirus, pero eran virus muy parecidos; ya teníamos estándares internacionales y el INS nos aprobó.

En el grupo, hay chicos de La Quinta, de 7 de Agosto, de Soplaviento, personas que han cursado especialidades, maestrías y más gracias a la Universidad de Cartagena, a Unimol.

Doris no se cansa de expresar su admiración por los colegas que trabajaron con ella para erigir lo que hoy es Unimol, tampoco de reconocer el talento y la genialidad de cada miembro de su equipo. (Vea además: Laboratorio de la UdeC ya tiene los reactivos para hacer pruebas de COVID-19)

“La idea es que el laboratorio no solo esté al servicio de la comunidad, sino de las personas que están trabajando... que crezcan y se vayan, si encuentran mejores oportunidades. Los formamos con rigurosidad, con disciplina. Yo me meto hasta en las novias, les digo que si no trabajan, no, que merecen personas que les aporten y los respeten”, concluye Doris, la cabeza de un equipo de un laboratorio que, más allá de las cifras, está formado por seres humanos.

Humanos, en el más amplio y cálido sentido de esa palabra.