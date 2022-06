Viaje a La Villa, tierra de un santo milagroso

Decidí escribir este artículo en primera persona para contar mi experiencia en un lugar “santo” del Caribe colombiano, con la intención de que alguien más lo lea y se sienta identificado.

Hace varias semanas una de mis entrevistadas me describió un lugar hermoso para hablar con Dios. Dijo que el puente para ese encuentro era visitar al Jesús de los Milagros y que si le pedía con fe, especialmente de sanación, él lo cumpliría. Ese llamado me lo hizo July Dayana, una devota que en una pasada publicación dijo haber sanado de un agresivo cáncer y que, junto a los tratamientos para combatirlos, Dios hizo la gracia de controlar la enfermedad y librarla de la metástasis. De tantas basílicas que visitó, ella se refirió al Santo que está en La Villa de San Benito Abad, Sucre, pues, según los religiosos de ese pueblo, no solo es el más famoso de la región sino “el único de la Costa que es verdadero santo”, descartando al que está en Mompox (ambos santos tienen una historia de la que hablaremos más adelante de forma resumida). Le puede interesar: El milagro de July, la devota que dice haber superado un agresivo cáncer.

Soy católica. Sentí que a través de July era Dios quien me llamaba. Luego el nombre de San Benito Abad volvió a rechinar en su boca por una llamada telefónica que le hice en mi labor de periodista: le pedí gestionar el contacto de algún especialista para que atendiera a un niño con cáncer. July no solo buscaría en su directorio telefónico a esa persona, sino que, en la parte espiritual, me volvió a sugerir la visita al Jesús de los Milagros, en La Villa, para que la madre del menor fuera a pedir por él. Lea aquí: Izan, el niño desahuciado con cáncer y una madre que lucha por su salud.

“Tuve una experiencia muy hermosa en La Villa porque ese Cristo tiene unos ojos que parecen reales, son como de carne, y sentía que me miraban. Yo le preguntaba: ‘Señor, ¿tú me estás mirando? Porque yo siento que sí’... En la tarde decidí entrar a un grupo religioso al que no estaba invitada, y una de las mujeres, sin conocerme, me dijo: ‘Te veo desde arriba, estás arrodillada, y Jesús quiere que te diga que le encanta la forma en que lo miras”, me dijo July.

En ese momento mi piel se erizó. Quedé muda. Mis lágrimas se derramaron y pensé no solo en aquel niño que en voz de su madre anhelaba una esperanza para sobrevivir, sino también en mi propio hijo. Solo supe que debía hacer una cosa: ir a La Villa y vivir la experiencia. De una forma sobrenatural, la decisión de aquel viaje jugó a mi favor. Me fui con poco presupuesto pensando en que si no me alcanzaba el dinero, no sabía cómo iba a hacer pero Dios tenía que ayudarme porque yo lo iba a visitar.