[Video] Ana Carrillo y la historia del amor de una madre que vence todo

Ana tenía 20 años, lo último que recuerda es haber aceptado y consumido esa bebida, luego despertó en una cama ajena, desorientada y sin saber dónde estaba. “Yo le pregunté: ¿Qué hago yo aquí?, ¿por qué estoy aquí?, y él respondió: Porque estuve contigo. Nadie me creyó porque en esa época a las mujeres no les creían. Le conté a mi mamá lo que había pasado, pasaron dos meses y yo estaba embarazada”, narra.

Fue entonces cuando aquel reprochable y nefasto hecho pasó, explica. Aunque en aquel entonces no le creyeron, es algo imposible de olvidar y hoy todavía un río de lágrimas brota en sus ojos, que se tornan ahora tristes. “Ese rancho estaba en medio del monte y, cuando nosotros llegamos, mi hermano mayor le metieron unos palos a los lados para que no se fuera a caer, y nos metimos ahí (...) Bajando, en las viviendas militares, donde vivían untos tipos de rasgos grandes, se encontraba un señor que cuando yo pasaba, él salía, no recuerdo si se ponía ahí siempre para esperarme pasar. Pasó el tiempo y él me acompañaba en la buseta, él se bajaba hacia su Base y yo seguía para el hospital. Cualquier día me brindó un jugo...”, relata, con voz pausada.

“Las monjas lo bautizaron con los apellidos del papá. En el estado que yo estaba, porque también me puse mal y me hospitalizaron, no sé quién le suministró los datos a ellas. Ya luego fue creciendo mi hijo y el descarado papá se presentó y me dijo que se iba a casar. Yo le respondí que lo hiciera, que a mí no me interesaba nada de él. Que con lo que hizo bastó”, afirma.

“Eso fue horrible. Salí como estaba de la casa, un muchacho cogió a mi hijo, lo embarcó en un carro y yo me embarqué, pero el carro se varó y yo me tiré a la mitad de la carretera, con los brazos abiertos, para encontrar otro carro que nos llevara al hospital. Mi hijo duró tres meses en cámara de oxígeno, cuando salió de ahí, me dijeron que tenía desprendimiento de retina y que tenía daño cerebral. Desde entonces ha sido una vida... una lucha”, comenta, mientras mira a través de una reja a Johny, como se llama su hijo.

- Sí. Fue un abuso, una violación. Yo después lo consideré una violación. Yo no estaba enamorada de él, porque ni me gustaba, ni me llamaba la atención.

Ana mientras atiende a su hijo en su vivienda, en el barrio Blas de Lezo.

“Luego un señor que se llama Ramón Olier conoció del caso e intervino. Hizo todos los trámites, fue a los juzgados y lo embargó, con la partida de bautismo. Gabriel quedó embargado. Yo comencé a buscarlo para que registrara al bebé, pero nunca se dio. No quiso hacerlo”, relata. El diagnóstico para el bebé nunca fue alentador. No caminaba, tenía dificultades de motricidad, tampoco veía, no hablaba y los médicos pronosticaron que, “a lo mucho, viviría 20 años”, explica su tío Marcos Carrillo.

Una madre abnegada

“Desde ahí, toda mi vida ha sido así. Yo me casé y mi esposo me dejó porque no es fácil la vida atendiendo a un hijo en las condiciones de Johny, entonces ya decidí quedarme sola. Tuve tres hijas, pensando en que Jonhy podía morirse, pero esto ha sido demasiado triste. Mi esposo me dejó sola con mis cuatro hijos”, añade Ana, desde la terraza de su casa en Blas de Lezo.

“Quisiera que otras personas vieran a esta persona como a alguien normal. Los médicos no le dieron tantos años, vivía siempre con la muerte al lado. Cuando tenía como 20 años yo se lo llevé al doctor Martín Martínez, y él pensaba que mi hijo ya había muerto. Luego lo llevé a los 30 a una consulta de control y también pensaban que ya no estaba vivo. Hoy tiene 54 años”, explica Ana y, de inmediato, detalla todo aquello por lo que ha tenido que pasar. “A veces me ha tocado pedir a las personas, a los vecinos, porque lo que yo gano no me alcanza. Pienso que todos los ángeles que yo quise, que atendí cuando trabajaba en los hospitales -ahora soy pensionada-, que fallecieron delante de mí, son ángeles que están en mi camino y me ayudan”, sostiene la mujer de 74 años.

Pese a todos los problemas habidos y por haber, su único deseo es estar con su hijo. “Todos los días que amanece yo le doy las gracias a Dios”, sostiene.

“Él no habla, no ve, no camina, tengo que estar pendiente de él. Ahora tiene problemas de que no quiere recibir los alimentos, vinieron de la atención médica domiciliaria a la que está inscrito y dijeron que tiene un estreñimiento crónico, y le mandaron una droga que todavía no he podido comprar”, precisa.

Sumado a eso, el embargo que tuvo sobre su padre por 50 años fue suspendido. “Hace cuatro años dejaron de pagarle, en un mes de octubre; cuando fui a averiguar, me enteré de que el papá se había muerto. A pesar que de recibió durante 50 años el embargo del sueldo de su papá, lo suspendieron de recibir la pensión. Cuando llamé el tipo de la Base, exigió el registro civil para poder incluirlo, pero el papá nunca lo registró. Sus otros tres hijos y su esposa están recibiendo la pensión”, comenta.

“Yo tengo que estar pidiéndoles a mis hermanos. Ahora mismo, tengo la receta y no tengo plata para comprarle los medicamentos y otras cosas que necesita, porque estas personitas tienen muchas necesidades, lo que yo me gano no me alcanza. Sin embargo, para mí nada es difícil, porque me puedo estar muriendo de un dolor, pero eso no es lo que va a quitarme a mí el hecho de atender a mi hijo. Porque para rematar tengo tres discos de la columna que me están aplastando dos nervios, lo que me produce dolor. Yo quiero es verlo bien. Que esté bien”, señala. Ana relata que su EPS le entregó una silla de ruedas neurológica especial para Jonhy, sin embargo, ella está gestionado otra con adaptaciones distintas para que él esté más cómodo. “Quiero que tenga una vida lo más tranquila posible, que yo pueda cubrirle todas su necesidades”, finaliza.

