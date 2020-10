[Video] Así es recorrer el Castillo de San Felipe en tiempos de COVID

Son las nueve de la mañana, pero vaya que este sol es tan extrovertido que no teme mostrar su esplendor: siento que la temperatura es como de 40°C ¡en la sombra!, aunque el vigilante me muestra que mi cuerpo marca 36,5 grados centígrados, perfecto, nada de fiebre. Ese es justamente el primer requisito para subir: ¡no tener fiebre, ni COVID-19! (Le puede interesar: ¡El Castillo de San Felipe ya está abierto!)

¿Cuántas veces habré pasado frente al Fuerte de San Felipe?, ¿cuántas, si vivo en Cartagena hace 17 años y los últimos siete he trabajado en El Universal, que queda a escasos pasos del fuerte? No lo sé y no puedo evitar pensarlo mientras camino hacia la fortaleza que construyeron militares españoles y africanos esclavizados hace más de 400 años y que me dispongo a recorrer por primera vez.

“Por el tema de bioseguridad, los grupos están saliendo cada quince minutos, entonces, yo les voy a indicar cuándo van a avanzar al siguiente punto... Arriba se encuentra un grupo y la idea es que no se encuentren”, explica la primera guía, siempre con su paleta, con tapabocas, gorra y traje antifluidos.

El tiempo de cada grupo en cada estación está siempre controlado y varía entre los 5 y los 12 minutos, pues el objetivo es evitar que los grupos se crucen, que haya multitudes y, por lo tanto, que sea difícil mantener la distancia física.

Gabriel usa un uniforme rojo de soldado de la Colonia española, me explica, ha dejado de tocar y ahora el sudor corre libre por su rostro. “Yo dependo de lo que me dé el turista, me pusieron aquí y aquí me dejaron”, menciona. “Vengo todos los días, de nueve de la mañana a seis de la tarde, desde que hicieron los protocolos y reabrieron este lindo y hermoso monumento. Estoy aquí, haciendo música, que es lo que me hace feliz, y tratando bien a mi lindo turista. Espero que lleguen aquí, al Fuerte, que disfruten este lindo y maravilloso monumento que tenemos en Cartagena y en todo el rincón latino”, agrega, me dice que estudió seis años de Música en Bellas Artes y para cerrar proclama: “¡Toco todas las melodías que piden porque esto es YouTube!”.

El recorrido sigue. Caminamos bajo el sol, cada vez más reluciente, para contemplar el precioso paisaje de la Cartagena turística en su esplendor. La bandera de Colombia sigue moviéndose con el viento y, como el tapabocas cubre los labios, ahora los turistas sonríen con los ojos para la foto bajo la ‘tricolor’, la postal insigne de todo aquel que visita el Fuerte por primera vez, como yo.