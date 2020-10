[Video] Camus: el influenciador que cambia vidas en la pandemia

Si se hubiera quedado en casa, obviamente no habría pasado el sustazo aquel que casi, casi, le paraliza el corazón. Lo amenazaron mientras pasaba un “clásico domingo de pueblo” en Sabanalarga, Atlántico, como tanto repite en una historia que colgaría en su Instagram para pedir perdón. ¿Cómo que pedir perdón, luego el amenazado no era él?

Su nevera estaba tan llena como siempre, así que hubiera sido fácil para Camilo Augusto García Caballero simplemente quedarse en la casa a esperar que el coronavirus siguiera su paso pandémico por el mundo asfixiando gente: a unos en el sentido literal, a otros en el figurado. Pero no. Él decidió salir para dar de lo mucho que tiene en el corazón, ese que también está lleno.

¿Cómo lo logrará? Al vivir unos días con los Hernández, Camus expone en su Instagram la calidad humana de la familia, pero también sus carencias. Las empresas las ven y aportan. “Lo que me podrían dar a mí por publicidad, yo pido que lo inviertan en la familia. Yo les digo a las grandes empresas: aquí tienen a su influencer , entonces lo que me hubieran dado a mí por un contrato de publicidad, pido que se lo den a ellos, que nos compren las pantalonetas, por ejemplo”, anota.

¿Pero cómo comenzaste en las redes sociales?

-Arranqué en este mundo de las redes sociales gracias a mi hermana, Marcela García, reina del Carnaval de Barranquilla en el 2016 -me dice, a pesar de su tapaboca, de sus gafas oscuras y del tremendo calor que lo abraza-. Después de ser reina, ella decidió emprender como influencer y me dijo: “Oye, Camus, quiero presentarte en un video a todos mis seguidores”, y puso un video en YouTube. Lo que pasó fue que me empezaron a seguir en las redes sociales... Camus, haz videos, nos gusta tu personalidad, tú eres un ‘pelao’ chévere. Yo dije: bueno, vamos a hacer unos videitos.

El formato que más le gusta son las historias y lleva dos años y medio creciendo en la plataforma.

“Lo social siempre me ha apasionado, ese ha sido el mensaje que me ha dado la familia. (...) Con la pandemia, muchas personas me estaban escribiendo que las ayudara, había mucha necesidad”, recuerda. Así que comenzó a publicar productos y contactos de vendedores a quienes les compraba en su día a día, antes del coronavirus.

“Se vieron unos resultados espectaculares, porque además mis amigos influencers y los medios me copiaron y también publicaron a los vendedores que conocían”... ¡Y nació la aplicación Merca Local!

Se trata de “un directorio telefónico de 40 vendedores del día a día en Barranquilla”, gracias a la cual algunos comerciantes, incluso, han vendido tres veces lo que antes de la pandemia.

Ahí llegó su primer paradero: Nanci. “Contacté a una vendedora del día a día y nos hicimos amigos, le dije: ‘Vieja Nanci, yo me voy a vivir a tu casa y de allá vamos a mostrar cómo se hacen los bollos de mazorca, para que la gente se enamore más de los productos, para que Merca Local tome aún más fuerza’”.