Video: Kaina Mercado, la exitosa modelo que salió de El Campestre

Luego de celebrar diez años de vida como modelo, cree que lo más importante ha sido saber decir “No”, y no dejarse arrastrar por propuestas indecentes. En París le dijo no al que le propuso que al final de la pasarela le aceptara una invitación. Y al decirle no, oyó la amenaza: “No saldrás más en estos desfiles”. Prefirió no salir que dejarse manipular. Confiesa que ha tenido que poner en su sitio a multimillonarios codiciosos de su belleza que le han hecho todo tipo de propuestas con escoltas en su camino, y ella ha dicho: ¡No!

Se despierta a las seis de la mañana y antes de las cinco cuando tiene que desfilar. Y el horario drástico de prácticas es de cinco de la madrugada a cinco de la tarde. Es creyente como sus padres, amanece en meditación y orando, y sabe contar los vinos que se bebe a nivel social para no embriagarse. Sus juegos de niña en Cartagena eran las de los chocoritos de casa y a jugar a cocinar. Ahora que ya creció no sabe cocinar y está a punto de aprender a nadar.