[Video] Kymani Flórez: talento urbano a sus 9 años

Kymani Flórez es un niño de 9 años, con un video de 20 millones de reproducciones en YouTube. Su canción ‘Mi Bici’, un himno a los niños que para distraerse salen a manejar bicicleta con sus amigos, lo convirtió en el centro de atención de República Dominicana, de donde vienen más de la mitad de los views que ha recibido.

Su canal de YouTube crece un poco cada día, apoyado en esa personalidad extrovertida pero a la vez centrada de este pequeño, que se expresa como si de un adulto se tratara. Es lo que llamamos “un viejito hablando”.

De tanto en tanto me mira y se ríe, mira a sus padres y luego de cada respuesta los vuelve a mirar, esperando su aprobación. Sabe que lo hace bien, domina la grabadora, las entrevistas... es algo innato en este pequeño, que nació de manera milagrosa, porque su mamá, Cindy Flórez, no podía engendrar.

Tiene puesta una gorra roja y está todo de blanco, de buzo con capucha. Se viste con los diseños que le elabora Cindy, quien, además de madre, es su asesora de imagen. En plena pandemia, me cuenta, sacaron una línea de ropa: Urban Kids, que se vendió como pan caliente. La producción de los videos está a cargo de Iván González ‘Tata’, así que, más que familia, son equipo. “Soy Kymani González Flórez, soy el hijo de Cindy y el Tata”, empieza el pequeño.

¿Cómo se dieron cuenta del talento de su hijo?, pregunto.

Kymani alza la mano y se adelanta. “Yo explico -y se aclara la garganta-. Cuando mi tío Kevin escuchaba en el estudio su música, yo me metía a escuchar cómo grababa y pensé ‘voy a hacer algo productivo’ y le dije a mi mamá: ‘Quiero hacer música, como mi tío Kevin’. Entonces mi mamá dijo: ‘A este niño le gusta la música’, y le contó a mi abuelo, Farra. Ahí tenía como cuatro años, ahora tengo nueve”.

Tiene madurez, a tan corta edad, y sigue: “Me siento muy orgulloso, porque muchos artistas están luchando para llegar hasta allá (refiriéndose a los 20 millones de reproducciones de ‘Mi bici’) pues les doy las gracias a Dios, mis amigos y colegas. Grabamos la canción en Barcelona de Indias ¿así es? (mira sus padres) y yo tenía siete años, disfruté mucho grabar con mis amigos, bailé y brincamos... es una canción para que los niños se diviertan y manejen su bicicleta”.

Me dice que la canción la hicieron RM Yao, Cousin Flórez e Iván González, y “mi abuelito Rafa”.

El Farra Flórez, es el patriarca de los Flórez, y una de las personas importantes en esta historia.

“Ya alcancé los 150 mil suscriptores en YouTube y eso fue, un milagro de Dios. También tengo que darle las gracias a mi mamá, porque sin ella yo no fuera nada”, continúa Kymani.

Es un niño que va bien en el colegio, disciplinado, que ama el béisbol y que espera llegar a las Grandes Ligas.

“Él se exige, si de pronto no soltó bien el brazo, la semana siguiente pega un batazo más arriba. Divide su horario para la escuela, las prácticas y para jugar con sus amiguitos”, añade Cindy.

- “Es que tengo que despejar mi mente”, suelta Kymani. Y su papá añade que le encantaba la calle (pero ya no).

La música y el béisbol son sus pasiones, y el mismo Kymani explica que “hay personas que cantan por la plata, yo no lo hago por eso si no porque me gusta... porque la plata llega sola”. Todos en la sala nos reímos.

“Antes cuando estaba más niño se perdía un poco, pero hoy está mucho más centrado”, dice su papá, Iván.

Amado en Dominicana

El dembow, que es considerado pariente del reguetón, es el ritmo que trae Kymani a Cartagena, y que quiere llevar a toda Colombia.

El niño viene del linaje de los Flórez, sobrino de Kevin y Kingston Flórez, a quienes ya conocemos en la escena musical. Kymani está, según cuentan sus padres, separado del trabajo de su tío, es decir, creando desde cero un proyecto propio, y aprovechando las oportunidades que aparecen día tras día. Justo así fue su primera gira a República Dominicana, desde donde los contactaron para ver de cerca al pequeño artista, que concedió tantas entrevistas como pudo, sorprendiendo a los espectadores con su facilidad de expresión.

“Cuando fui a Dominicana, me divertí mucho y nadie me aguantaba de la alegría”, ríe Kymani. En la pandemia se centraron en la música e hicieron contacto con más niños, que poco a poco esperan meterse en la escena internacional. El 50% de sus oyentes son de República Dominicana. “Las estadísticas muestran que los escuchas de Kymani, en un 50% están en Dominicana, 20% Colombia, el resto Ecuador y Estados Unidos”, añade su papá.

“Tratamos que viva su vida lo más real, como un niño de su edad. Le recalcamos que tiene que ser humilde y recordar de dónde viene y quiénes han sido las personas que lo han apoyado”, continúa su padre.

Dios es el centro de la familia González Flórez, entregados a Él en agradecimiento por Kymani, y por todo lo bueno que les ocurre en la vida. Si uno busca en Google el nombre Kymani, aparece en el instant search una foto del pequeño, y en segundo lugar el nombre Ky- mani, hijo del cantante Bob Marley y de Anita Belnavis. Este es la inspiración del nombre del pequeño artista, por ser los Marley, los cantantes favoritos de sus padres. El nombre, de origen africano hace alusión a un “viajero asombroso, que obtiene el don de Dios ”.

“Estoy feliz porque mi familia es artista, mi abuelito me enseña que siempre debo ir para adelante, me dan buenos consejos”, dice Kymani.

Mi linaje, su primera canción en Hip- Hop la hizo con Kingston Flórez. Le sigue ‘Mi bici’, al ritmo de dembow, y por estos días un nuevo sencillo, titulado ‘Gasolina’, al lado del niño artista cubano, Jhon Menez. También canta ‘Los pedales’ junto al niño Carlos Bronx, además de otras colaboraciones.

Colaboraciones con niños artistas

Sus padres afirman que Kymani fue quien trajo el dembow en Cartagena, y ha sido inspiración para otros artistas. El pequeño de 9 años, ya ha grabado con La Tukiti, una niña que se hizo viral en Dominicana por su talento y pasión por la música urbana, lo que le valió que el famoso artista El Alfa, la apadrinara. ‘Pica pica’, es la canción que Kymani próximamente sacará con la Tukiti.

Cindy e Iván creen que en Colombia, el apoyo que necesitan los niños en la música, debería venir de artistas con trayectoria como JBalvin, Camilo, o Karol G, al estilo de aquellos músicos consagrados de República Dominicana (como El Alfa) que apoyan a los nuevos talentos, incluyendo en sus álbumes, colaboraciones que ayudan a estos neófitos, a mostrarse y a figurar. Esperan que algún día escuchen a Kymani y se dé la oportunidad de hacer algo juntos.

Y Cómo te ves en unos años, le pregunto a Kymani.

“Yo me veo haciendo grandes cosas, y como un Grandes Ligas. También quiero conocer a varios artistas, como Daddy Yankee que es mi favorito. También quiero estudiar Ingeniería de Sonido, estudiar y llevar mi música a cada rincón del mundo”.