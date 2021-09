[Video] La cruda historia tras la amputación que sufrió el concejal Reyes

Rodrigo Reyes.

“El médico Kendell Piñeros me revisó la pierna y no sintió los pálpitos de la sangre en la rodilla ni en el tobillo izquierdo, había un problema vascular -explica Reyes-. Para mí fue una sorpresa, él me estaba hablando de esto, pero no sabía de la profundidad del problema. Me dejaron hospitalizado y me hicieron dos intervenciones, una, para verificar el flujo de sangre y también analizaron si podían sacar los coágulos con una máquina y arreglar el problema vascular. Pero la doctora vio muchos coágulos y no se podía hacer el trabajo, sino que se debía hacer una intervención quirúrgica de mayor profundidad con otro médico”.

Lo que vino después fue como un baldado de agua fría. Al día siguiente, tras la intervención, los médicos le dijeron a Rodrigo que el flujo de sangre no bajaba al pie y la sentencia fue abrumadora. “Te sacaron trombos y hay tranquilidad para tu vida, pero esta pierna no tiene flujo de la rodilla hacia abajo y hay que amputártela de la parte de arriba de la rodilla hacia abajo”, le dijo el médico.

De pie: Rodrigo de Jesús Reyes Martínez, Agustina Bello y Germán Romero; sentados: Rodrigo Reyes Pereira, Tahís Martínez Beltrán, María Paula y Andrea Reyes Martínez.//Foto: Cortesía.

“Lo bueno de esto es que la amputación no se iba a hacer como se planeó al principio, ahora sería desde una parte más abajo de la rodilla. Es gracias a esto que yo empiezo a aceptar lo grande que es el Señor, a mirar lo grande de las oraciones de amistades y familiares (...) En mi mente lo había aceptado. Mientras que mi esposa estaba empeñada en que no se hiciera la amputación, ya yo internamente había tomado la decisión y me había adelantado a la amputación y empecé a averiguar cómo podía ser mi rehabilitación, tenía fe en Dios”, relata.

Explica que todo fue difícil, pero que le explicó a su familia que debía seguir adelante y afrontar lo que ocurría.

“Lo más difícil fue ver a mi familia decaída al notar que pasaban los días y el pie no mejoraba, ver así a mi esposa y a mis hijos Rodrigo, María Paula y Andrea Valentina (llora)... al ver que iban a ver a ese papá con una amputación. Pero desconocían que yo estaba fortalecido en Dios y sabía que la amputación no era la que iba a impedir que siguiera trabajando por ellos, mi esposa y mis amigos. Era difícil lo que ocurría, pues yo he sido una persona que no se enferma, de mucho movimiento, que hace deporte y lo apoya. Me gusta estar de escenario en escenario deportivo mirando los futuros deportistas que van a firmar en béisbol y fútbol; mi hijo hace deporte. Eso me golpeaba, pensar que no iba contar con la pierna, pero al mismo tiempo investigué mucho. Me comuniqué con una empresa en Bogotá que hace prótesis y me dieron mucha motivación, solo espero que cicatrice bien la herida para poder usar la prótesis”, explica Reyes.

Y remató: “Si antes creía en Dios, ahora creo más por el milagro; primero, por darme vida, y segundo, porque la amputación era más arriba y las cadenas de oraciones ayudaron a bajar la sangre. Esto me fortaleció la parte espiritual. Tengo más ganas de trabajar ahora y me siento con la obligación de mostrarle al mundo entero que aún con una amputación vamos a lograr trabajar y seguir desde el Concejo. Ahora siento la obligación con las personas con discapacidades. Ya estoy pensando en que se cumpla la ley de cuotas de participación de trabajo para las personas con discapacidades, vamos a empezar mirando todas esas leyes que existen, pero que no se cumplen”. (Le puede interesar: Las explicaciones que piden los concejales a funcionarios de Dau)