[Video] Ricky Bru, un cartagenero que crea mundos surreales

El secreto: mantener vivo a su niño interior. Esta es una historia de empeño, de mucha pasión y de horas enteras absorto frente a una computadora. De perseverancia y de luchar por aquellas cosas que nos mueven el alma. Siempre. (También le puede interesar: Facebook promete adaptar el canal de noticias a lo que pida cada usuario)

En un campo quizá no tan sonado en Cartagena, Ricky Nelson Bru Calderón hace eso. Es artista digital. Aunque nunca estudió en una universidad para eso, sí ha aprendido por Internet. “Soy animador 3D, es decir, trabajo con efectos tridimensionales. Básicamente, soy un creador digital”, menciona, en su casa del barrio La Troncal, desde donde trabaja para compañías internacionales.

Comenzó hace muchos años, después de prestar el servicio militar y cuando tener un computador no era tan popular en Cartagena. “Un amigo, que vive en Estados Unidos, me enviaba revistas de efectos especiales. Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la animación de efectos. De repente, una vez me mandó una de informática y traía unos gráficos 3D. Eso me abrió como una puerta increíble. Dije: Esto es lo que yo quiero hacer, me gusta esto”, recuerda.

Pero y ¿cómo hacerlo si no tenía computador? “Era bueno dibujando, hacía máscaras y cosas en látex y empecé a interesarme más por el mundo digital -afirma-. Tenía 23 años. Le insistí a mi papá para comprar una computadora. La cotizamos e hicimos un préstamo. Tardamos 4 meses en obtener una respuesta del banco. Yo llamaba todos los días, el tipo del banco me colgaba, me dejaba esperando, lo tenía tan aburrido, le tenía la vida triste”.... ¡Hasta que por fin se le cumplió el sueño!

“Nos dieron el préstamo. En ese momento, ese computador me costó 3 millones 700 mil pesos, una suma exagerada hace 23 años, así que te podrás imaginar, era súper costoso. El Internet estaba recién salido, pasaba todo el día pegado ahí, era de 5 kilobits (...) Fue increíble cuando conecté la computadora (por primera vez). Recuerdo mucho ese instante, cada día que me siento en la computadora, lo recuerdo. Hasta el sol de hoy, me siento a trabajar con ese mismo entusiasmo, es lo que me apasiona, me lleva a que busque, investigue y aprenda y aprenda, o sea, no he perdido esa magia”, relata.