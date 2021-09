[Video] “Un patacón al día es la clave de la alegría”

“Las personas me conocían como Tajá con queso porque amo el plátano, me encanta el queso y eso comía todos los días, todo el tiempo, a toda hora...”, dice sonriente, con una alegría que parece siempre acompañarla.

Un grupo de voluntarios participa de la pataconada para niños del barrio La María en Cartagena.

Así que un día quiso hacerle honor al apodo que bien lleva para compartir algo de ese gusto con los demás. “Yo decía: todos me conocen porque me encanta el plátano, debo hacer algo para destacar eso de forma diferente, entonces, ese mismo año, en el mes de diciembre, nace la primera Navipataconada. La hicimos en Galerazamba, los niños comieron patacones con queso y un juguito... ¡efectivo!”, cuenta y ríe.

La ‘Navipataconada’ consistió en llevarles alegría a los niños en forma de patacones y compartir con ellos también un momento que pudieran atesorar como algo valioso entre sus recuerdos.

“Además les hicimos unas actividades de recreación y lúdicas. Esto nace también con la necesidad de recuperar la tradición de cómo eran los diciembre antes, en los años 90, cuando nos importaba más compartir con nuestros amigos que los regalos, entonces nosotros nunca damos regalos en diciembre, siempre damos comida y un rato de esparcimiento”, añade, desde la calle 50 de La María, donde nos hemos reunido durante la mañana de este, un lunes soleado, para una pataconada. El lugar donde estamos es una pendiente bastante elevada desde donde se tiene una panorámica sobre parte de La Esperanza y La María.

Momentos de patacón

Bianca sonríe, va de aquí allá coordinando a un grupo de voluntarios que ha decido acompañarla esta mañana. En su mayoría son mujeres, jóvenes. Un grupo va pelando los plátanos, mientras otro se encarga de ayudar a mantener la candela de la leña viva, con ayuda de algunos residentes de la zona; otro grupo frita los plátanos, otro los convierte en patacón y otro va rebanando el queso, de forma tal que el desayuno va tomando forma, mientras otra parte de los voluntarios comparte con los niños que han llegado hasta aquí, algunos juegos lúdicos que los hacen estallar en gritos de alegría.

“Eso es algo que no te puedo explicar -continúa Bianca-... para mí ver a un niño feliz, esos rostros felices mordiendo el patacón con el queso, eso no tiene explicación, siento que estamos haciendo las cosas bien para ellos, porque no lo hacemos por nosotros sino por ellos”. “Esto lo estamos haciendo desde 2017, quiere decir que este es el quinto año que estamos haciendo Navipataconadas. Y van 13 Navipataconadas, las hemos hecho en la ciudad de Cartagena, en Galerazamba, en Santa Catalina, en San Onofre, en Sincelejo, en Tolú, en Magangué, ¡ah! y en Palenque”, sostiene.

Entre los voluntarios siempre hay rostros nuevos y otros que han acompañado muchas ‘Navipataconadas’, con el mismo empeño y dedicación del comienzo, pero con más experiencia para hacerlo cada vez mucho mejor. (También te puede interesar: Tú también puedes donar regalos esta Navidad: aquí te decimos cómo y dónde)