Virgil Carballo, la vida de un gran médico

Carballo, especialista en Medicina Interna, no bajó la guardia, siguió protegiéndose mucho para continuar batallando contra el COVID -19 en las Unidades de Cuidados Intensivos de la Clínica Madre Bernarda y del Hospital Naval.

“Le habían hecho la prueba de anticuerpos de COVID y había salido positiva, era la mala noticia. Y la buena, pues que le había dado de la mejor forma del mundo que ni se dio cuenta: asintomático. Los estudios mostraban que había generado anticuerpos para la enfermedad. Sin embargo, me dijo que se iba a seguir cuidando. Estaba feliz, entre comillas, por eso, me veía con esa mirada pícara, con esa sonrisa de niño (...) Él estaba bien, tranquilo, se suponía que ya había pasado la enfermedad de forma asintomática”, narra su amigo de casi toda la vida, socio y colega, el pediatra Evergisto Alcalá Puello.

Una carrera loable

“Siempre fuimos muy unidos a pesar de que éramos tan diferentes. Yo flaco y pequeño y él gigante. Yo psicorrígido y él fresco. ‘Peleaba’ con él porque a veces me dejaba el consultorio desordenado. Ahora desearía que estuviera aquí, para ‘pelear’ con él por eso. Él era el médico de toda mi familia y yo el pediatra de los niños de su familia. Éramos como hermanos”, sostiene el doctor Alcalá con un dejo de tristeza en su voz. “Con todas estas situaciones que viven los médicos hoy en día nos preguntábamos, y nos reíamos, que si volviéramos a nacer qué haríamos... pues lo mismo, respondíamos, porque no sabemos hacer otra cosa que servir a la humanidad. El agradecimiento de un paciente para nosotros es más que cualquier dinero”, afirma Alcalá. (Lea aquí: Fallece Virgil Carballo, uno de los mejores internistas de Colombia)

Al doctor Evergisto Alcalá Puello se le entrecorta la voz varias veces. No puede creer aún que su amigo no esté y que ese terrible virus haya sido el causante de su partida.

Vocación innata

Profesional incansable

Se ganaba peleas ajenas por defender a otros, por defender causas justas; tenía un corazón tan grande como él, valía su peso en oro; nunca, nunca decía que no, ayudaba a quien no podía pagar las consultas, a quien no podía comprar las medicinas. Era bondadoso, noble, servicial, trabajador. Siempre estaba sonriendo. Eso y mucho más se escucha decir del héroe, porque eso es Virgil Carballo Zárate, un héroe.

“Qué te puedo decir -continúa el doctor Alcalá-, era una persona muy excelente en todo, en su trabajo, como amigo, como padre, como esposo, como hermano, una persona con un corazón grande. Fueron 56 años muy fructíferos, siempre destacándose entre los mejores”.

Gracias a su espíritu de liderazgo y por su mérito científico se convirtió en presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI), Capítulo Costa Atlántica (2008 - 2012), primero, y luego en el presidente a nivel nacional (2018- 2020), toda una hazaña para un médico proveniente de la Costa Caribe.

También fue profesor de la Universidad de Cartagena y de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y la Universidad del Sinú. “Fue un excelente docente”, dice su hermana.

Alcanzó, por sus ponencias, un reconocimiento inmenso que traspasó fronteras, en Latinoamérica, en España y en diversos lugares. “A veces le preguntábamos: ¿en qué lado del mundo estás?, porque no sabíamos si estaba aquí, en Cartagena, en Bogotá, en Valledupar, en Estados Unidos, en España, en México. Era algo que le gustaba mucho, viajar y enseñar, formar (...) Era una persona de una inteligencia extraordinaria, todavía le faltaba mucho por enseñar”, precisa Virgelia. Era considerado uno de los mejores internistas de Colombia y un referente en Latinoamérica.