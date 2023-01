Vivencias de un Nobel: revelaciones personales en los libros de Annie Ernaux

Albert Camus en ‘El Extranjero’.

Ernaux va y viene a esa escena dramática para reconstruir momentos de su vida y la de su ciudad y su familia: “Ahora, después de haber conseguido describir esta escena, tengo la impresión de que se trata de un suceso banal, mucho más frecuente en las familias de lo que entonces me hubiera podido imaginar. Quizá la escritura convierta en normal cualquier suceso, incluso el más dramático. Pero como para mí esta escena siempre ha sido una imagen sin palabras ni frases, aparte de las que les he dicho a mis amantes sobre ella, las palabras que he empleado para describrirla me parecen extrañas, casi incongruentes. Se ha convertido en una escena para los demás”. Le puede interesar: Los eventos culturales más importantes del 2022 en Cartagena y el mundo

La narradora contrasta la escena dramática con momentos de afecto entre sus padres como si todo hubiera sido una pesadilla, y la regresaran a la vida que llevaba antes de esa escena terrible. La escena no se repitió en casa, y el padre murió quince años después de aquello, un domingo de junio.

La escritura logra que la escena traumática paralizada en su interior logre moverse de su sitio en una catarsis liberadora. Y al escribir sobre la escena que le produjo durante su infancia y juventud una abrumadora vergüenza, ha desnudado como una etnóloga de sí misma, las leyes y los ritos, las creencias y los valores que regían aquella sociedad, la familia, la escuela, la ciudad que habitaba. Para Ernaux la vergüenza de aquel día se convirtió en una forma de vida y sentía que la llevaba dentro de su propio cuerpo.