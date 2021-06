William Ospina descifra a Colombia

Mucho antes de empezar a descifrar el destino de la nación, escribió en 1994 la serie de ensayos Es tarde para el hombre, con visión universalista sobre la dramática condición humana en el mundo. Dos años después, sentó a pensar a todos los colombianos con la agudeza provocadora de su ensayo singular: ¿Dónde está la franja amarilla? (1996). El desciframiento del territorio colombiano y americano prosiguió en su prodigiosa indagación en su magistral ensayo Las auroras de sangre (1999), en América Mestiza (2004), La escuela de la noche (2008), En busca de Bolívar (2010), Pa’ que se acabe la vaina (2013), El dibujo secreto de América Latina (2014), De La Habana a la paz (2016), Parar en seco (2016), El taller, el templo y el hogar (2018). Pero ese desciframiento no solo emprendió como ensayista, sino también como poeta: en su poemario El país del viento (Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura, 1991), libro que ya celebra treinta años, hay una exploración de las raíces de la nación y el continente que no abandonará en sus posteriores poemarios, siempre en diálogo con la nación y el mundo. Esa visión de orígenes también está en su trilogía de novelas que abarca la conquista del territorio colombiano y americano en novelas como Ursúa (2005), El país de la canela (2008, Premio Rómulo Gallegos 2009) y La serpiente sin ojos (2012). Su novela El año del verano que nunca llegó (2015) es un libro de viajes por el mundo y por Colombia, y su novela Guayacanal (2019) es un viaje a los orígenes de su familia en el Tolima. Esa visión de país también la expresa de manera constante como columnista de opinión, y en su más reciente antología de Ensayos (2021), que acaba de publicar Random House, están allí reunidos 24 ensayos, cuatro de ellos están consagrados a Colombia: De chigüiros y cipreses, Lo que está en juego en Colombia, Colombia y el futuro y Oración por la paz, pero junto a ellos, hay dos ensayos que interpelan a dos personajes colombianos que han sido decisivos en la formación humanística de William Ospina: el profesor y pensador Estanislao Zuleta y el poeta Aurelio Arturo. Y un tercer ensayo sobre Juan de Castellanos, quien descubre a América y el territorio colombiano en su poesía. De ese cuarteto de ensayos, solo quiero referirme especialmente a Lo que está en juego en Colombia.

Lo conocí bajo la lluvia de aquel 2 de mayo de 1993 en Bogotá, en una de las ferias del libro, me autografió su Antología Poética, un cuadernillo de poesía de la colección Quinto Centenario y desde entonces, nunca le he perdido las huellas, conocerlo, compartir cerca de él y leer sus libros, ha sido uno de los tesoros que la vida ha podido regalarme. (Le puede interesar: La realidad y la poesía en 24 ensayos de William Ospina)

¿Dónde nacen nuestras guerras?

No hay una sola guerra en toda la historia de Colombia que no esté ligada al esplendor conflictivo de una riqueza en particular. La conquista de América fue una guerra de despojos de territorios y un brutal y sanguinario saqueo del oro. Ejércitos europeos “arrebataron a los pueblos nativos todo el oro elaborado en sus santuarios, de sus casas y de sus ornamentos personales, y después sondearon en las venas de la tierra y explotaron, mediante el trabajo de los indios y de los esclavos traídos de África, el oro de las minas”. La guerra del oro fue una de las primeras guerras en lo que es hoy el territorio colombiano, según William Ospina, para quien la más sangrienta de las paradojas es que esas riquezas embrujaran la codicia de los conquistadores, y fueron tras ella, a sangre y fuego. De la guerra del oro, padecimos la guerra de las perlas en Cumaná y en el Cabo de la Vela. Cada mina de oro dejó un rastro de sangre en noches remotas de la conquista, como la desaforada búsqueda de perlas dejó un reguero de sangre en la tierra. A la guerra del oro y de las perlas, siguió la guerra de la canela con la expedición de Gonzalo Pizarro y la sanguinaria expedición de Pedro de Ursúa, que desató cuatro guerras contra los panches, los muzos, en el país de las esmeraldas, los chitareros y los tayronas. Hubo guerras “en el país del oro, el país de las perlas, el país de la canela, el país de las amazonas”, precisa el poeta.

La Colonia fue implacable y cruel, siervos en las encomiendas, esclavos en las minas, campos de algodón, planicies de caña de azúcar, no hubo notorios conflictos armados, pero los enfrentamientos aparecieron entre los criollos contra los españoles en las guerras de Independencia.