Yomerito ink: el arte tatuado en el corazón

Sandra cuenta que desde pequeña siempre tuvo ansias de ser mejor cada día, y podía notarse en cosas tan sencillas como hacer un dibujo mejor que el de sus hermanos; ella, a como diera lugar, quería sentir que actuaba bien, pero algo muy estigmatizado en ese momento llamó su atención. La pequeña artista jugaba con sus marcadores a hacerse tatuajes en las manos, dibujaba diferentes figuras y luego les ponía polvo o talco para que duraran un poco más, sus compañeros al verla no dudaban en prestarles sus brazos para que ella dibujara gozosa en sus pieles.

Al terminar su bachillerato, a Sandra le interesó el mundo del diseño de modas, pero su padre no tenía cómo costear la carrera, así que le hablaron de unas becas que estaba entregando el Distrito de Cartagena para estudiar en la entonces Escuela de Bellas Artes, ella hizo todo por ganarse una de esas becas... ¡Y lo consiguió! Entró a estudiar Artes plásticas, algo que para ella había sido un gran logro.

A lo largo de su carrera tuvo altibajos, pues no se sentía completamente a gusto con el valor que le daban a los artistas y a su trabajo, sin embargo, ella terminó y se graduó como maestra en artes plásticas. Al enfrentarse a la vida laboral, Sandra se topó con la dura realidad de los artistas colombianos: no encontraba trabajo y lo que hacía no le alcanzaba para vivir, así que decidió estudiar para ser auxiliar contable. Le puede interesar: El “gastrosueño” de Edd Cabarcas

En 2016, Sandra se enamoró de Elder Polo, hoy su esposo, para esa época él trabajaba como profesor, pero estaba iniciando en el mundo de hacer tatuajes.

“Recuerdo que cuando les hablé a mis papás sobre él, nunca les mencioné que además de ser docente también tatuaba, pues el tema de los tatuajes aún era un tabú”, contó Sandra.

La artista ya había visto su sueño de ser pintora como algo frustrado, ahora trabajaba en una pequeña empresa donde manejaba la contabilidad, algo que con el pasar del tiempo le fue tomando cariño, pero en su ser habitaba unas ganas inmensas de continuar con el arte.