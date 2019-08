[Infografía] Aprovecha las ventajas del ePAPER

Periodista: Víctor Hugo Mora Mendoza

Diseño: Duvan Peña

----

Una de las principales ventajas del ePAPER es que el usuario puede disfrutar de diseños que a diario realizamos en la redacción de una manera atemporal sin estar atado a las limitaciones de un formato físico que a las 24 horas se convierte en “un periódico de ayer”.

¿Cuántas veces no has querido buscar una noticia, clasificado o una Faceta con diseños de colección para darte cuenta de que esa edición terminó protegiendo el piso de pinturas? Desde hoy podrás encontrar una réplica exacta de nuestras ediciones impresas a diario en tu celular, tableta o computadora sin aumentarle un solo centavo a tu suscripción tradicional de lunes a domingo con El Universal.

No solo estamos hablando de un PDF plano. Se trata de una experiencia totalmente interactiva en la que puedes hacer clic o tocar los titulares para desplegar una visualización en HTML con todos los soportes multimedia que una edición física no te permite. Puedes ampliar fotos e infografías, desplegar más fotos que tal vez no se incluyeron en el formato impreso, reproducir un video sobre la noticia, escuchar nuestros podcasts, interactuar con los trinos a los que hacemos referencia, entre muchas otras cosas.

Nuestro ePAPER también guarda un histórico de ediciones, por lo que siempre podrás acceder y buscar la portada que necesites con solo clic o toque.

Nuestro visualizador cuenta con todas las herramientas que necesitas para que puedas moverte por nuestras ediciones mejor que tu papá cuando mantiene el periódico perfectamente alineado y recto por las mañanas mientras toma tinto sin que se le doble ni una sola página. El visualizador permite pasar página haciendo clic o tocando los indicadores de izquierda o derecha, pero tu dedo o el puntero de tu mouse también funcionan como un deslizador de página. Si deslizas o haces clic sostenido desde las puntas superiores izquierdas o derechas, verás como la página se mueve con las mismas características físicas de un papel. A la derecha también encontrarás un menú contextual que estructura nuestras noticias y titulares por secciones para que no tengas que hacer tantos clics si quieres llegar a una sección o contenido específico.

Es importante que tengas en cuenta que no importa cuantas veces hagas zoom en nuestras páginas digitales, nuestros textos siempre serán legibles porque no tienen pérdidas de calidad.

Entre otras opciones también encuentras la posibilidad de descargar la edición PDF de todo el periódico o de una página en específico. Si estás interesado en leer una noticia en HTML solo debes hacer clic o tocar cualquier parte de la noticia para que se despliegue el texto en pantalla completa. Si deseas regresar a nuestras páginas diseñadas, solo debes presionar el botón con una “equis” en la parte superior derecha y el visualizador reanudará tu navegación por el ePAPER.

Usa los botones de redes sociales para compartir tus noticias favoritas enlazadas a nuestros contenidos web.

¿Qué esperas para sacarle el jugo al ePAPER? Llama a nuestras instalaciones o solicita tu clave y contraseña si ya eres suscriptor para disfrutar de esta nueva experiencia que tenemos para ti.