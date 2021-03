¿Cómo funciona un aire acondicionado sin túnel de viento?

Si alguna vez te ha tocado trabajar, estudiar o realizar cualquier actividad que requiera de mucha concentración en un ambiente en el que la temperatura es muy alta, como en Cartagena, sabrás de la importancia de un aire acondicionado.

Y es que no todos los sistemas de aire acondicionado son buenos o útiles; en muchas ocasiones, por no contar con un buen dispositivo se puede pasar de tener mucho calor a tener mucho frío sin posibilidad de lograr tener la temperatura ideal y de tener problemas médicos por no lograr esa comodidad.

¿Qué es el túnel de viento?

Probablemente te ha pasado que prendes el aire acondicionado en casa para refrescarte, pero después de unos minutos y por más que no programes la temperatura más baja, buscas una cobija o saco, pues no soportas el frío; y a pesar de que la solución más lógica sería apagar el aire pero la concentración del aire frío no dura mucho en climas como el de Cartagena. Lo anterior provoca que apaguemos y prendamos el aire en repetidas ocasiones creando una ineficiencia en el funcionamiento del sistema. Este tipo de situaciones pasan también en las oficinas y afecta especialmente a aquellas personas que se sientan cerca de los ductos de ventilación.

Esta situación de frío extremo sucede, por lo general, con los aires acondicionados convencionales que liberan el aire frío de manera directa y a través de una fuerte ráfaga o túnel de viento. Es decir, el aire frío se libera de manera recta y lineal a un punto específico, concentrándose en una sola área y no en toda la habitación, generando en las personas no solo incomodidades por la temperatura, sino, dolores de cabeza, resequedad en la garganta, dolores de articulaciones, musculares o resfriados.

Afortunadamente ya existen tecnologías para evitar este efecto y actualmente una de las empresas que comercializan este sistema es Samsung a través de su patente WindFree.

¿Cómo funciona?

Esta tecnología usa miles de micro agujeros libera el aire frío de manera uniforme, creando una uniformidad en la distribución del aire. Además, esta tecnología permite un enfriamiento eficiente, lo que significa un ahorro de hasta el 77% de energía al usarse en modo WindFree. Al no estar en contacto directo con las corrientes de aire no solo se estará más cómodo, sino también más saludable pues se previenen enfermedades respiratorias, dolores y resequedad de la piel y garganta ya que se reduce la afectación del PH al tener un control sobre ambientes demasiado secos.

Esta tecnología está presente en varios tipos de aires acondicionados. Por ejemplo, para espacios pequeños o residenciales Samsung cuenta con un mini Split que además usa filtro Tri-Care, compuesto por tres capas que reducen las partículas dañinas para ayudar a mantener una calidad del aire interior saludable.