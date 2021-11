¿Cómo “recoger electricidad” ante los constantes cortes en Cartagena?

La premisa de cómo recoger energía es simple, al igual que los cartageneros llenan recipientes con agua cada vez que se anuncia un corte por mantenimiento, también se pueden llenar “recipientes” con energía cuando la empresa prestadora del servicio lo haga. No, no se desgaste tratando de conectar una olla sopera o un balde a un enchufe, la clave aquí son las baterías recargables; sistemas de acumulación.

La respuesta rápida es “sí”, aunque no es tan simple, pero vamos a ir más allá y en este artículo hablaremos de cómo hacerlo, el triste hoy de Cartagena en materia de cortes de servicios y el futuro de la seguridad energética domiciliaria en todo el mundo a través de fuentes alternas como paneles solares.

De todos los tamaños

Empecemos por lo más simple. La humanidad ha desarrollado un nuevo miedo en las últimas décadas y en Cartagena está latente con cada corte de energía: un celular descargado (el síndrome de la batería baja causa estrés, ansiedad y pánico). Un anuncio de la empresa de electricidad es una señal de alerta para cargarlo al 100% al igual que cualquier otra batería externa que tengamos en casa para no sufrir con nuestro smartphone.

¿Y el resto de la casa? Aquí hay cuatro caminos: electrodomésticos con baterías recargables integradas, plantas eléctricas tradicionales, grandes baterías externas y autonomía total con energías renovables. Aquí el único límite es el bolsillo. (Lea aquí: El drama de perder $500 mil en helados por falta de luz)

La primera opción no necesita mayor explicación. En el mercado hay una amplia oferta de aparatos con baterías recargables como computadores, luces, parlantes, televisores, ventiladores y ahora hasta aspiradoras. Estos electrodomésticos le pueden hacer fácilmente el quite a los cortes, aunque claro, hay que cargarlos antes. Las plantas eléctricas, que funcionan con combustible, aunque también son una salida a los apagones, son costosas, requieren un gran espacio para su óptimo y seguro funcionamiento, y no van con la idea de este artículo: “recoger electricidad”.