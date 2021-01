¿Cuál es la mejor pantalla para mi celular?

Escoger el celular que más se adapte a nuestro estilo de vida es una tarea que puede llegar a ser complicada ante la gran cantidad de especificaciones técnicas que muchas veces desconocemos.

Una de las características más importantes de un dispositivo es la pantalla. A final de cuentas es la parte del celular con la que más interactuamos ya sea para manipular el teléfono y consumir contenidos.

Por esa razón traemos algunos consejos para elegir el celular con mejor pantalla del mercado.

Tamaño

El tamaño de la pantalla se mide en diagonal y se presenta en pulgadas. Hoy en día el estándar de la industria es pantallas de 6 pulgadas, pero los dispositivos más avanzados como la serie Galaxy S21 incorporan paneles más grandes.

Una mayor cantidad de pulgadas no necesariamente hace que su smartphone sea más grande, también depende de los biseles o marcos. Hay celulares que cuentan con mínimos biseles, por lo que, a pesar de tener una pantalla grande, son fácilmente manipulables con una mano y lo suficientemente cómodos para cargar.

Una pantalla ideal para visualizar contenido no debe tener interrupciones, considere equipos que no tengan Notch (muesca para ocultar cámara y sensores) o cuyo módulo de cámara frontal sea muy pequeño para no tener interrupciones.

¿OLED O AMOLED?

Hay varios tipos de tecnologías de pantallas, pero las más comunes son: LCD (Liquid Crystal Display) -que hace unos años eran las más avanzadas del mercado- y las OLED (Organic Light-Emitting Diode), que representan mayor calidad, al ser más delgadas y brillantes.

Las pantallas OLED además tienen variantes, las más comunes son AMOLED, Súper AMOLED y Dynamic AMOLED. Las primeras incorporan mejoras en el contraste y brillo, mientras que las Dynamic AMOLED -las más avanzadas- entregan una definición y nitidez sin igual.

Resolución

La pantalla de un celular está dividida en pixeles, que es la parte más pequeña en la que se divide una imagen; por lo tanto, entre más pixeles, mayor resolución. En cuanto a resolución de pantallas de celular las más comunes son HD, Full HD y Full HD+, siendo está última la que mejor calidad ofrece. Mientras que la HD entrega una resolución de 1280 (alto) x720 (ancho), la Full HD+ está en 2160x1080, teniendo una mayor densidad de pixeles y un menor gasto energético.

Por lo tanto, no solo tenga en cuenta el tamaño de la pantalla, sino la resolución, de esto dependerá que la imagen se vea correctamente.

Puntos por pulgada

En las especificaciones de las pantallas muchas veces vemos las siglas ppp, que se refiere a la cantidad de píxeles por pulgada; de esta forma, entre mayor sea el número, mayor definición ofrece el celular. Se dice que el ojo humano distingue un límite de 530ppp, por eso busque un dispositivo que alcance una densidad de más de 500ppp o ppi (por sus siglas en inglés).