En un año: así ha transformado Elon Musk Twitter en X

No adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia. ¿Qué hay que hacer?”.

Elon Musk

En una reciente entrada en la plataforma Medium, el influyente bloguero, periodista y escritor canadiense-británico Cory Doctorow escribió: “El problema de Twitter no es que este importante servicio esté dirigido por el multimillonario mercurial y mediocre equivocado: es que cientos de millones de personas están a merced de cualquier líder corporativo insensato”.

El Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización británica sin ánimo de lucro, afirma que el odio y la discriminación se han “disparado” en la plataforma bajo el mandato de Musk y ahora hace campaña para que las grandes marcas dejen de anunciarse en el sitio.

“No creo que [Twitter] se haya acabado, no creo que vaya a morir”, dice Andrés, la investigadora del ZEW. “Creo que surgirán alternativas diferentes como Mastodon o Blue Sky. No espero que lleguen a ser tan grandes como Twitter, pero creo que ya no tendremos una plataforma única. Espero que en algún momento la gente pueda comunicarse entre esas plataformas... y creo que esa es la dirección que tomaremos”.