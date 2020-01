Estas fueron las canciones más escuchadas en Colombia durante el 2019

En el 2019 los colombianos prefirieron escuchar géneros como el urbano, el vallenato, la música popular y cristiana. Así lo indicó un estudio de Claro música, plataforma de música por streaming, en la que también se destacaron artistas nacionales como Andrés Cepeda, Yessi Uribe y Choquibtown.

De acuerdo con Juan José Sánchez, líder de Claro música en Colombia, “estos datos demuestras que los colombianos cada vez siguen el comportamiento mundial de la industria musical de escuchar música por plataformas de streaming, con tendencias importante como lo son la música popular y cristiana, géneros que se han fortalecido en los últimos dos años”.

Así mismo, Sánchez indicó que ahora se opta por utilizar estas plataformas porque permiten acceder a una oferta de millones de canciones que no consumen datos. “En clientes de telefonía móvil prepago, incluso pueden escuchar a sus artistas favoritos aún sin tener saldo”, destacó.

A continuación, lo más escuchado en el 2019 en Colombia:

Lo mejor del 2019:

1. Con calma – Daddy Yankee, Snow

2. Calma (Remix) – Pedro Capó, Farruko

3. Otro trago – Sech, Darrel

4. Te robaré – Nicky Jam, Ozuna

5. Te vi – Piso 21, Micro TDH

Lo mejor del pop latino:

1. Con calma – Daddy Yankee, Snow

2. Tutu – Camilo, Pedro Capó

3. Amor a primera vista – Belinda, Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt, Horacio Palencia

4. Con altura – J Balvin, Rosalía

5. China - Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G, Ozuna

Lo mejor del pop en inglés:

1. Señorita – Shawn Mendes, Camila Cabello

2. Bad Guy – Billie Eilish

3. Happier – Marshmello, Bastille

4. Lover – Taylor Swift

5. Heartbeat - BTS

Lo mejor del dance:

1. Summer days – Martin Garrix, Macklemore, Fall Out Boy

2. I wanna dance – Jonas Blue

3. Wish you well – Sigala, Becky Hill

4. Offline – Friendly Fires

5. I feel love – Sam Smith