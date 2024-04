GAT Expo 2024: la innovación de la industria de los juegos de suerte

Sobre el panorama

“Creo que de los principales desafíos en Latinoamérica para la industria es que los estados ofrezcan garantías para combatir la ilegalidad de una manera muy fuerte, muy contundente, porque uno de los grandes males que aqueja esta actividad precisamente es la ilegalidad”, sostuvo Ever Montero, presidente de Fecoljuegos.

“En Colombia, Coljuegos, el ente regulador, está haciendo una labor importante, pero no es suficiente. Hay que intensificar esa lucha contra la ilegalidad, hay que convocar y concitar otras fuerzas que ayuden a esa lucha”, añadió Montero. Según manifestó, entre las estrategias para tal fin, en el país se vienen firmando unos pactos para comprometer a las autoridades y entes territoriales, como alcaldías y gobernaciones, a vincularse a esta lucha. “Cada peso que se apueste ilegalmente es un peso maldito, es un peso que no genera recursos para la salud, es un peso que no genera empleo, es un peso que realmente uno no sabe de dónde vienen esos recursos y es un peso que finalmente no garantiza el premio”, enfatizó.

Al tiempo, dentro de la asamblea, también se tocaron temas como los cambios en normativas, la preparación para la Evaluación de Nacional de Riesgos, así como el compromiso de continuar mesas de trabajo para abordar las necesidades de la industria. “Da mucha mayor tranquilidad saber que este sector está muy comprometido con la transparencia y con todo el tema de la legalidad”, sostuvo.

Por su parte, Luis Eduardo Llinás, director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), también invitado al evento, se refirió a las preocupaciones de esta industria expuestas durante las asambleas. “Nosotros estamos como invitados, acompañamos al sector de juegos de apuestas a fortalecer el sistema antilavado, capacitamos también a oficiales de cumplimiento de la industria, pero también los venimos acompañando dado que en la Evaluación Nacional de Riesgo se presentaron algunas amenazas para el sector, que venimos mitigando en mesas de trabajo”, sostuvo. (También le puede interesar: ¡Bingo! La industria del juego de suerte y azar se reúne en Cartagena)

La GAT Expo sirvió como un escenario que reunió fabricantes internacionales, proveedores, así como operadores de cadenas de casinos y representantes de pequeños negocios y salas de juegos, en torno al intercambio de experiencias y de tecnologías.