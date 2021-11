La autenticidad, clave para la creación de contenidos en redes sociales

Más allá de las estadísticas, esquemas de audiencia y estrategias de redes sociales para monetizar, este invitado especial dio un mensaje más profundo: “Creo que la autenticidad que mencioné en la conferencia es clave. Las audiencias buscan contenidos que estén más cerca del alma”, dijo Ken Gibbs en una entrevista con CINTEL.

Para este visionario, crear contenido con el único objetivo de lucrarse se reflejará en un detrimento de la relación entre un creador de contenidos y su base de fanáticos.

“Ellos se darán cuenta a largo, mediano e incluso a corto plazo. Solo basta con analizar las estadísticas de tu video para darte cuenta si tus audiencias están copiando tu mensaje o no”.

Pero ¿Cómo se explica que abunden personalidades que evidentemente solo tienen un objetivo comercial? Para Gibbs se trata de una brecha generacional que se está cerrando muy rápidamente.

“Hay una diferencia entre personas exitosas que se sientan a pensar en estrategias para atraer personas y aquellos que crean desde el alma y distribuyen su contenido para luego ver con quienes conecta”, dijo Gibbs mientras ponía el ejemplo de “Joe Play The Drums” un tiktoker que no acepta acuerdos comerciales que no vayan acorde con sus ideologías personales.

De esta manera deja claro que hay una diferencia sustancial entre la economía tradicional (actores, músicos y artistas) y la nueva economía de la creación. Pero incluso en ambas economías se pueden ver muchos ejemplos de personalidades que dejaron de crear para convertirse en productos comerciales.

“Es una línea muy delgada. Es muy posible que inicies siendo un artista auténtico y de alguna manera pierdas tanto el control que te conviertas en un producto comercial. Sin embargo, la pregunta que todo creador debe hacerse al respecto es ¿Cuál es la trayectoria de tu marca personal?”, planteó Ken Gibbs en entrevista con CINTEL.

Uno de los consejos que Gibbs le da a los creadores de contenido es que hagan presencia en la mayor cantidad de redes sociales y plataformas para que se hagan una idea de quienes son sus audiencias y dónde están.

“Si vas a hacer esto tú solo, debes empezar el diálogo y dejar en el pasado la distribución masiva a la que nos tienen acostumbrados las industrias tradicionales.”, concluyó el actual director global de marketing de redes sociales en Spotify.