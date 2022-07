La forma en la que el sector hotelero puede reducir su consumo de agua

Colombia es el sexto país con mayor oferta hídrica en el mundo; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente calcula que la mitad de estos recursos tienen problemas de calidad. A esto, habría que sumarle que el desperdicio del agua en Colombia es de aproximadamente el 43%, lo que refleja una realidad impactante teniendo en cuenta que es un bien necesario para el ser humano.

Esta problemática se puede deber a factores tan diversos como la falta de conciencia de las personas y las malas prácticas de las empresas. No obstante, en la actualidad, diferentes expertos en medioambiente señalan que gran parte del gasto que se produce del agua se debe principalmente a algunos de los sectores económicos más demandantes, como el turismo, específicamente la industria hotelera, quien utiliza grandes cantidades de este recurso para limpiar toallas y ropa de cama; y el aseo de zonas húmedas e instalaciones.

Una investigación de la Universidad de Palma, en España, señala que el promedio de consumo de agua en un hotel de este país europeo es de 394 litros por huésped por noche. En Barbados, tienen un consumo promedio de agua de 839 litros, mientras que en Australia y Nueva Zelanda es de 313.

María Alejandra Acosta Mesa, directora de Mercadeo y Ventas de Lavanti, empresa distribuidora de equipos de lavandería industrial que tiene el 65% de participación en el mercado de este segmento y que cuenta con más de 890 clientes a nivel nacional, siendo gran parte de ellos hoteles, destaca que un factor en el desperdicio de agua de este sector se debe al uso de lavadoras de hogar, que consumen en promedio 50 litros de agua por lavado.

Lo cierto es que Cartagena, teniendo una de las mayores industrias hoteleras del país, aún es muy deficiente en este aspecto y la mayoría de estos espacios de hospedaje suelen usar este tipo de lavadoras para lavar los linos, generando pérdidas de agua inimaginables.

La razón es porque la mayoría de gerente consideran que son más económicas y que los huéspedes no les va a interesar mucho en dónde se lava o, la limpieza que tenga. No obstante, la mayoría no deja la ropa 100% limpia y gastan mucha más agua y energía.

A diferencia de estas, las lavadoras industriales se distinguen porque están compuestas con piezas más robustas y duraderas que soportan mayor capacidad de ropa y horas de trabajo constante. Además, cuentan con la opción de ser programadas y distribuir los detergentes de manera automática y en las cantidades necesarias dependiendo de la carga.