Cómo recuperar mensajes borrados en tu teléfono

Aquí te explicaremos cómo es posible que puedas rescatar esos mensajes perdidos en tu teléfono inteligente, ya sea iPhone o Android. Continúa leyendo para descubrir métodos que quizá no conocías y que podrían salvar ese contenido importante que pensabas que estaba perdido para siempre.

Cuando borramos un mensaje de nuestro celular, puede parecer que desaparece en el éter digital, pero la verdad es un poco menos mística. Tanto en iPhones como en dispositivos Android, estos mensajes no se eliminan inmediatamente de la memoria del dispositivo. En cambio, el sistema los marca como datos innecesarios, y permanecen ocultos hasta que se sobrescriben con nuevos datos. Este simple hecho es lo que permite la posibilidad de recuperarlos, pero el tiempo es esencial. Proyecto The Line: La ciudad del futuro que no tendrá carreteras, ni autos.