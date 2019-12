Niño pide a su abuelo un ‘Minecraft’ de Navidad y esto fue lo que recibió

Desde muy temprano las redes no han dejado de hablar de un curioso video que en pocos minutos se volvió viral.

Se trata de un clip donde aparece un abuelo y su nieto en una fiesta de Navidad junto a varios regalos. De repente el niño comienza abrir con emoción sus juguetes esperando el regalo prometido, sin embargo, se lleva una gran sorpresa.

‘Minecraft’, era lo que esperaba el niño, pero su abuelo le dio otro obsequio por error, acabando en pocos segundos con la alegría del pequeño al no ver su anhelado videojuego.

“Lo que él quería era el Minecraft papá”, dijo el padre del niño al abuelo, quien fue el autor del regalo, a lo que el abuelo le responde, “Pero él me pidió un Mein Kampf”. El padre del pequeño no le deja continuar con las explicaciones: “No papá, era el Minecraft . ¿De dónde has sacado esto? No es posible. El Minecraft es un videojuego para niños papá”.