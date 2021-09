Por qué evitar compartir la contraseña de sus plataformas

Primero preguntó qué servicios de streaming se utilizaban. Entre quienes contestaron mencionaron: Amazon Prime (50%) y Netflix (47%), como los más populares, YouTube TV obtuvo un 28% y Spotify un 23%, luego estaban Now TV, Disney + y Sky.

En segundo lugar, preguntó si compartían los accesos a estos servicios con alguien y, el 60% de las personas dijeron compartir sus cuentas con al menos otra persona, como familiares y amigos. Uno de cada tres titulares de cuentas compartió sus servicios con dos o más personas.

A continuación, consultó cómo hacían llegar estas contraseñas a sus contactos. El resultado fue que más de 1 de cada 5 personas reveló la contraseña diciéndola en voz alta y el 7,5% de los encuestados envió un mensaje de texto o correo electrónico con la contraseña.

Por lo tanto, más de una cuarta parte de las personas han entregado voluntariamente sus contraseñas a otra persona y, a menudo, también hay algún tipo de registro escrito de ellas. Puede que esto no suene preocupante cuando conoce a la otra parte con la que está compartiendo la contraseña, pero ¿y si se la pasan a alguien sin pensar? Por ejemplo, ¿su hijo o hija adolescente compartiría sus cuentas familiares con sus amigos que no tienen la suerte de tener el servicio de medios particular del que todos hablan en la escuela?

De hecho, al investigar el fenómeno de compartir contraseñas, se observó que hay usuarios en Twitter que a veces preguntan a sus seguidores si compartirían sus credenciales de Netflix con ellos, y algunos seguidores realmente lo hacen.

De las personas que participaron de la encuesta, poco más del 1% perdió el contacto con una o más personas con las que comparte el acceso a un servicio de streaming. Podría ser una expareja o un amigo al que ya no ve, por ejemplo.

Además, el 14% de las personas usan las mismas contraseñas en varias cuentas en línea, lo que significa que sus cuentas pueden convertirse en opciones fáciles de vulnerar para los delincuentes.

Reutilizar contraseñas es riesgoso, incluso si la contraseña es una robusta. Las contraseñas complejas son más fuertes contra los ataques en los que los delincuentes utilizan la ingeniería social y la búsqueda de datos públicos para determinar una contraseña, pero al duplicarla en cualquier lugar de Internet, aumentan las posibilidades de verse comprometidas incluso si la contraseña no es simple, como puede ser el nombre de un hijo.

Sin embargo, la mayoría de las personas (52%) quieren compartir sus cuentas y, por lo tanto, necesitan mostrar la contraseña. Escribir una contraseña compleja puede ser una experiencia frustrante, pero puede ser una tarea más sencilla con la ayuda de los administradores de contraseñas. La mayoría de los usuarios también querrán ingresar sus datos en múltiples dispositivos como televisores, computadoras y teléfonos inteligentes.

“Mi consejo sería usar una frase como contraseña que esté compuesta por al menos tres palabras aleatorias con alguna puntuación o números para separar las palabras. Esto permitirá recordar la frase que se utiliza como contraseña con solo mirarla una vez y será fácil de recordar dónde utilizarla. También es una buena idea cambiar las contraseñas de los servicios de streaming una vez al año. Esto eliminará de la lista a cualquiera que haya obtenido acceso durante el último año y que tal vez no debería seguir teniéndolo.”, mencionó Jake Moore.

Dónde almacenar estas contraseñas únicas y los detalles de la cuenta, más si se tiene distintas cuentas y es difícil recordar cada una de las contraseñas que uso. La respuesta está en el uso de un gestor de contraseñas robusto. Según ESET, esta es una forma segura de almacenar contraseñas para que no se tenga que recordar cientos de credenciales únicas y complejas. Una vez que se necesite usar una contraseña en particular, se puedes abrir el administrador de contraseñas, posiblemente incluso usando seguridad biométrica, y copiar la contraseña en el campo requerido.

“Trabajar desde casa ha significado que hemos tenido que adaptarnos a una nueva forma de vida, y esto puede haber significado adaptarnos a un nuevo conjunto de prácticas dentro de nuestros nuevos entornos de oficina en casa. Las prácticas, como mejorar la seguridad de nuestro router o usar una VPN, ayudan a que el teletrabajo sea más seguro. Pero es asombroso descubrir que tan pocas personas utilizan un administrador de contraseñas, solo el 26% de los encuestados mencionó utilizarla. Esto deja a 3 de cada 4 personas que no aprovechan las opciones del almacenamiento seguro de contraseñas, lo que significa que tienen otra forma de recordar todas sus claves de acceso, a pesar de que esta herramienta podría hacerles la vida no solo más fácil, sino también mucho más seguro”, comentó el especialista de ESET.