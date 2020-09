Super Mario Bros cumple 35 años

Este 13 de Septiembre de 2020, cumpleaños Super Mario Bros, el primer juego de la franquicia protagonizada por Mario, sin duda uno de los personajes icónicos de la historia de los videojuegos y fontanero de referencia a escala mundial.

“Mario se ha convertido en el buque insignia y embajador de la compañía Nintendo y si bien, el juego cumple 35 años, su protagonista tiene algunos años más”, asegura Joan Arnedo Moreno Profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Director del máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

La primera aparición de Mario en realidad se remonta a 1981, en la máquina arcade Donkey Kong “debía rescatar a Pauline, no existía todavía la princesa Peach, nace medio de casualidad, pues en realidad dicho arcade se había concebido como una adaptación de Popeye, pero al final no se cierra el acuerdo y toca improvisar; para no tener que pensar cómo dibujar su cara, simplemente le ponen un bigote enorme, que pasaría a convertirse en seña de su identidad”, indica Arnedo.

Sin embargo Miyamoto, creador del videojuego, tenía claro en ese entonces que sería un personaje recurrente en distintos productos; ya para 1983 vuelve a aparecer, ya con su nombre claramente indicado, en el juego Mario Bros, con Luigi.

Aún cuando existen estas apariciones anteriores, el caso es que Nintendo celebra el aniversario del juego donde aparecen todos los elementos que nos vienen a la cabeza asociados al nombre: plataformas, tuberías, champiñones, monedas, bloques, etc. Y claro, el tópico y típico rescate de la princesa Peach, que siempre está en otro castillo, de las garras del malvado Bowser y su familia.