Tutorial: ¿Qué hacer si mi celular se volvió loco y se mueve la pantalla sola?

No has tocado en ningún momento el celular, pero te das cuenta que de repente empiezan a pulsarse algunos botones solos. Esto tiene nombre propio y son los ‘toques fantasmas’, a los cuales no deberías tenerles miedo, porque no solo te pasa a ti, le pasa a muchos usuarios.

Este es un fenómeno que ocurre en determinados teléfonos y que puede llegar a ser molesto. Algunos sufren en silencio con su celular sin saber muy bien cómo solucionar el inconveniente. La verdad es que no existe una solución única, sin embargo, hay diferentes opciones que suelen dar buenos resultados. Hoy te explicaremos las razones de este fenómeno, y cómo combatirlo.