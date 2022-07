$!Usuarios en internet reportan caída masiva de Twitter

Si está presentando fallas en Twitter, no se preocupe que no es su internet. En la mañana de este jueves, usuarios en internet han acudido a otras redes sociales para manifestar que Twitter no les funciona.

Ante el reporte masivo se pudo constatar que la red social tuvo una caída general. Con un mensaje de “error, algo salió mal, pero no es tu culpa. Vamos a intentarlo de nuevo”, la red social anuncia que está trabajando para solucionar el problema.

A eso de las 7:55 a. m. el daño quedó solucionado y Twitter volvió a funcionar con normalidad.