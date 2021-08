WhatsApp y su nueva función para capturar pantalla completa

Una de las herramientas que más ha llamado la atención en los últimos días, es la que ofrece la posibilidad de realizar una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp completa. Hasta el momento, con la versión para móvil o incluso en los computadores, podíamos realizar pantallazos de algunos segmentos de los chats, aquellos que estuvieran en la parte visible de la pantalla, pero no era posible capturar en una sola imagen una conversación extensa, lo que nos obliga a ocupar parte de la memoria de nuestros dispositivos al archivar varias de estas capturas en nuestra galería.

WhatsApp Web, la versión de escritorio de la popular aplicación, cada vez está siendo más utilizada gracias a las continuas mejoras y actualizaciones en la interacción de las personas con su plataforma. En esta ocasión, gracias a una serie de plugins o extensiones, los usuarios podrán realizar acciones que incluso todavía no han sido desarrolladas para la versión móvil.

Ya que esta versión de WhatsApp, a diferencia de la móvil, no cuenta con un editor de imágenes, otra útil herramienta de Chrome nos permite instalar una versión similar al popular editor de imágenes de Windows 95 para ser usado con las imágenes que enviemos a través de la aplicación de mensajería. Estos son los pasos para descargarla:

- El primer paso es instalar una extensión en Google Chrome llamada “Paint for WhatsApp Web”.

- Haga clic en la pieza de rompecabezas ubicada en la parte superior derecha del navegador.

- Seleccione cualquier imagen (ya sea de los chats o desde Chrome) y haga clic derecho sobre ella.

- Haga clic en “Editar” y posteriormente en “Edit and share with Paint for WhatsApp Web” (“Compartir con Paint para WhatsApp Web).

- Aparece una nueva ventana con la interfaz de Paint para editar cualquier imagen.

- Cuando finalice haga clic en “Share”, ubicado en la esquina superior izquierda, seleccione el contacto y listo.