Xbox Series X: claves de la consola de nueva generación

La pandemia no ha conseguido retrasar la consola de Microsoft, tampoco la Ps5 de Sony que llega mañana a un puñado de países -a España el 19-. Además, Xbox Series X aterriza de la mano de una hermana menor, la Xbox Series S, una versión digital por menos precio y con menos potencia (499 dólares vs 299 dólares).

EL NETFLIX DE LOS VIDEOJUEGOS

Una de las grandes bazas de Xbox Series X y de la estrategia de Microsoft para arrebatar el podio a la PlayStation, es el Game Pass, su modelo de suscripción tipo Netflix que permite jugar sin límite a una centenar de títulos con tarifa plana.

La selección incluyen exclusivas de Xbox, clásicos de consolas anteriores, éxitos de masas actuales y algunas propuestas independientes.

Ahora mismo, da acceso a toda la saga “Gears” y la gran mayoría de “Halo”, taquillazos como “Destiny”, los principales títulos de Electronic Arts, “Forza Horizon 4”, “Doom Eternal”, “Pubg”, y una selección de indies como “Celeste”, “OuterWilds”, “Gonner 2” y “Ori and the Will of the Wisps”, entre más de un centenar de opciones.

El servicio ha alcanzado cerca de 15 millones de usuarios, ha aumentado en 5 millones desde que comenzó la pandemia y cuenta con modalidades para jugar también en móvil y PC.

El lanzamiento de la Xbox Series X es un peldaño más en la estrategia de la compañía, que quiere recuperar el liderazgo perdido años atrás ante PlayStation, atrayendo a los jugadores no solo por consolas más potentes sino con los servicios que lleva aparejados.

“Xbox Series X es nuestra consola más rápida y potente hasta ahora, diseñada para una generación de consolas que tiene al jugador en el centro”, dijo Phil Spencer, CEO de Xbox, cuando presentó el dispositivo a principios de año.