A escondidas reproduce audio de la amante y su esposa lo escucha por Bluetooth

¿Qué decía la mujer en el audio?

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?”, es lo primero que se logró escuchar. El hombre al ver que el audio no se le reproducía en el celular. Lo reprodujo una y otra vez, lo suficiente como para que a su esposa le quedara muy claro el mensaje y no tuviera dudas del engaño.