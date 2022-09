¿Celebridades traen de vuelta la peligrosa tendencia de las tallas pequeñas?

“Yo me fui a vivir a Miami y fue todo muy loco. Cuando tienes 20 años el cuerpo de una mujer cambia. Nunca me había preocupado por la alimentación, al contrario, porque siempre he comido bastante bien. Pero al irme a vivir sola, pues... desmadre. A veces salía de miércoles a domingo, que si comía pizza, que si esto y lo otro... Tuve muchos problemas de hormonas en ese entonces, tenía retención de líquidos, etc., y subí como unos diez kilos”, confesó a la revista Hola.