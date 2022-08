Falleció la repostera de Barranquilla que recibió burlas por sus tortas

¿Cómo le afectó la denuncia por la torta de Mickey?

Luego de la publicación de la torta que de Mickey que Marjorie había entregado a un cliente, los memes y publicaciones no se hicieron esperar. Días después, ella se defendió, explicó lo que sucedió con el pastel y lo que esto afectaría a su negocio.

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, contó.