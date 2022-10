¡Insólito! Mujeres en Santa Marta exigen pago por haberles hecho un meme

Todo empezó con una entrevista que un medio local le hizo a dos samarias, al parecer, por un tema de negligencia médica, afirmó una de ellas “ya no podemos más, los médicos deben atender a la niña como debe ser, ellos son unos irresponsables”, y justo ahí empezaron los gritos e insultos, los cuales quedaron registrados en el clip compartido en redes.

¿En qué estado se encuentra la niña?

En una de las entrevistas lograron explicar que a la menor aún no le resuelven la situación. “La EPS aún no da la autorización para que a la niña la vea el cirujano pediatra, ya estamos cansadas de que no quieran dar las autorizaciones aquí en Santa Marta”, explicaron.