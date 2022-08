¿La víctima? Youtuber sube video llorando tras polémica con restaurante

“Perdonadme por haber estado desaparecido unos días, pero os podéis imaginar cómo ha sido el vendaval de odio que he recibido y no estaba preparado para todo esto que se me ha venido y se me está haciendo complicado”, dice en el vídeo.

Sin embargo, muchos usuarios no están convencidos de las palabras, ni mucho menos de las lágrimas de Escalona.

“El otro día fui a cenar con mi mujer cuando llegamos a Madrid y el gerente del bar me echó porque dijo que no quería indeseables en su local y que antes de que pidiera que pusiera reseñas que me las metiera por el cu...”, relató.

Escalona también confesó que tuvo que cerrar sus redes sociales, que le quitaron Twitter, y que no ha podido salir de su casa, ni ir al gimnasio, ya que le regresaron el dinero de la cuota mensual para que no asistiera.