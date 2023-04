Ni por la iglesia, ni por lo civil: dos colombianos se casaron por el Metaverso

El cantante Will Fiorillo y la influencer ‘La Daniela’ se convirtieron en la primera pareja de América Latina que contrajo matrimonio en el Metaverso.

Por su parte, el cantante manifestó que era una oportunidad que no podían dejar pasar y más teniendo en cuenta que en América Latina no se había dado un evento así antes: “Esto fue una experiencia increíble. Te ayuda a simular lo que estás haciendo en la vida real y a permitir que las personas que de pronto están lejos y no tienen la posibilidad de estar ahí mismo en una boda puedan hacer parte de esta”.

A continuación le mostramos el resumen que ‘La Daniela’ hizo de su boda, en las redes sociales: