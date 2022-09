Profesora cargó durante la clase al bebé de su alumna para que estudiara

Usuaria de Twitter

Recomendaciones para aquellas madres estudiantes

1. No intentes hacerlo todo a la perfección: no pretendas ser la perfecta, la estudiante 10 de 10, el ama de casa y la madre modelo. No tienes cuatro vidas, haz lo mejor que puedas con la única que tienes.

2. Organiza tu tiempo: disfruta cada faceta y da el 100% cuando te enfoques en una tarea.

3. No te des tanto látigo: evita la culpa a toda costa, esa que te persigue por no centrarte al cien en tu familia, como supuestamente lo dictan las reglas tradicionales.

4. No pierdas de vista tu meta: cuando sientas que ya no puedas más enfócate en la razón por la que haces las cosas. Recuerda que tu desarrollo profesional es un esfuerzo que te ofrecerá frutos el resto de tu vida.

5. No tengas pena, pide ayuda: a tu pareja, a la familia, a los amigos. Facilítate la vida de vez en cuando.