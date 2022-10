‘Sugar sister’: la tendencia de los hermanos que te mantienen

Lo que existe hace mucho tiempo, ahora tiene nombre propio y se llaman las ‘sugar sister’, una tendencia más que se suma a la familia de patrocinadores, tal como ya están establecidos los sugar daddy, sugar mommys y hasta los sugar babys. Y si no estás muy enterado, aquí te ponemos en contexto.

Yo la neta no tengo una, tengo dos Sugar Sister. Ténganme envidia

Cientos de usuarios en redes sociales se suman a esta tendencia, asegurando que sus sugar hermanos compran regalos, comida y lujos. Algunos van más allá y justifican la sobre protección a través de esta práctica asegurando que “mi hermano me da lujos para que no me esté deslumbrando por cualquier cosa”.