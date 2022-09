5 claves para elegir tu perfume ideal

Existen muchas formas de elegir el perfume ideal, ese que va con nuestra personalidad y gustos, pero, muchas personas no saben cómo hacerlo. A continuación, algunos tips para tomar la mejor decisión a la hora de adquirir una fragancia:

No te pruebes perfumes previamente: Si tu objetivo es encontrar el perfume ideal, no uses ninguna fragancia el día que lo vayas a buscar, ni tampoco apliques cremas perfumadas o lociones en la piel, ya que esto arruinará tu búsqueda.

Selecciona fragancias que vayan con tus gustos: Piensa muy bien en lo que estás buscando; si deseas una fragancia dulce, cítrica o floral. Lo ideal es escoger las que más te gusten en una tira olfativa. Sin embargo, es importante no usar demasiadas tiras, ya que usar más de 4 pruebas de perfume hará que tu decisión sea más complicada porque tu olfato se puede agobiar.

Rocía el perfume en tu piel: Es importante saber cuáles son los puntos correctos donde perfumarse. Es esencial probar el perfume en la piel ya que el olor es diferente para cada persona. La recomendación es vaporizar en la cara interna de la muñeca a unos 20 cm de distancia y esperar a que seque. Solo así podrás saber si el perfume se adapta a tu piel y, en consecuencia, a tu gusto. (Lea aquí: Gafas de sol, el complemento de cualquier look)

Vuelve a oler el perfume después de un tiempo: El perfume tiene que reposar para que puedas apreciarlo en su totalidad. Espera aproximadamente 20 minutos y podrás comprobar si la fragancia que has elegido será o no tu compañero ideal, puesto que al inicio solo olerás una parte del perfume, pero conforme pasa el tiempo podrás percibirlo a fondo.

Un perfume para cada ocasión: Existen distintas fragancias para cada momento. No es lo mismo una entrevista de trabajo que salir un sábado en la noche de fiesta con los amigos. Elegir el perfume adecuado para cada ocasión depende de lo que queremos transmitir a las personas que nos rodean. Por ejemplo, si tienes un almuerzo o cualquier celebración durante el día, la fragancia debe ser fresca con toques florales o cítricos y si tienes una cena romántica en la noche o un evento son recomendables los aromas intensos y seductores.

Así mismo, los perfumes también nos inspiran valores como el glamour o el lujo, el amor, la energía, la felicidad, la sensualidad, la paz e incluso el poder; los aromas de los perfumes son sumamente poderosos porque, además, generan impresiones y sin darnos cuenta, a veces juzgamos a las personas en función de su aroma.

Otra recomendación para elegir tu perfume ideal es conocer la composición de los mismos, para situarlos dentro de una familia olfativa: cada una tiene unos olores característicos, determinados por el aroma dominante, que es el núcleo de la fórmula: Algunas familias olfativas son:

Familia olfativa floral: de las más populares entre las fragancias femeninas porque evocan romanticismo y naturalidad. Además, transmiten delicadeza, suavidad, elegancia y seguridad.

Familia olfativa cítrica: esta familia olfativa tiene notas de: limón, naranja, lima, pomelo, mandarina, flor de naranjo, entre otras. Transmiten frescura, suavidad, energía y alegría.

Familia olfativa amaderada: las fragancias que pertenecen a esta familia olfativa se caracterizan por ser cálidas y masculinas. Se subdivide en maderas aromáticas, maderas musgosas y maderas secas y transmiten virilidad, sofisticación, elegancia y carisma.

Familia olfativa oriental: son cálidos, sensuales, almizclados, dulces, intensos y extravagantes. Así mismo, son intensos y exóticos.

Familia olfativa chipre: se caracterizan por el contraste entre notas de salida ligeras y frescas, terrosas y profundas. Transmiten misterio, modernidad y refinamiento.