Alejandro Santamaría, riesgo y apuesta musical

Después de la reapertura, la mayoría de artistas han llevado a cabo sus lanzamientos y Alejandro ha mantenido ese interés por entregar música nueva a su público, la idea que ronda su cabeza es presentar otro sencillo en abril, además programa conciertos por Colombia, al tiempo que trabaja con algunas marcas y colabora con otros artistas.

Está convencido de que este año lleno de trabajo, nuevas experiencias y la curiosidad por descubrir aún más de ese glorioso camino de la música que decidió emprender y que no ha dejado de sorprenderlo.

Lo anterior lo fundamenta en la dinámica de la carrera musical, donde todo puede cambiar de una semana a otra, entonces el aprovecha esas novedades para mantenerse alerta y seguir produciendo.

Los resultados obtenidos con su grupo de trabajo le dan la certeza de que se escogió muy bien, es lo más importante en este tipo de procesos, porque si bien logró involucrarse con otras personas que han sumado a su proyecto, la coherencia en el sonido que quiere desarrollar se mantiene con un solo equipo de producción.

Alejandro afirma que con Juan Pablo Isaza ha forjado una buena amistad que le ha permitido aprender más en el área de la composición, toda vez que el integrante de la banda Morat es de los mejores compositores de la actualidad, lo que le ha permitido enriquecer su proyecto.

Siempre abierto a unir su talento al de otros exponentes de la música, el bogotano aún no se aventura a adelantar quien puede ser la próxima colaboración, sin embargo, afirma que podría buscar un par de figuras urbanas o tal vez, si se da la oportunidad, grabar un remix de “Detrás de ti”.

Al pedírsele un balance, se remite al momento de grabar “Qué tal” y se traslada inmediatamente a la actualidad para asegurar que el resultado ha sido positivo. “Uno no puede parar de crecer, y hoy existe una nueva visión en cuanto a mis letras, el sonido ha progresado; en lo personal me ha traído gente que le suma a mi carrera, conociendo ciudades, países y culturas, no podría ser más feliz en otra profesión que no sea esta”, afirma.

Y si de hablar del futuro se trata, el cantautor bogotano manifiesta que siempre se está arriesgando, pero finalmente es una apuesta, porque nunca se sabe qué va a suceder, él lanza una canción, pero es el público quien decide.

Alejandro Santamaría agradece que lo admiren, que canten sus canciones, una dinámica que puede ser adictiva, a la vez que va y viene, por lo que no le tiene apego a eso que se puede entender por fama y su prioridad es hacer música que es lo que más disfruta, una zona de la que nadie lo puede sacar.

Su carrera musical se ha compuesto de experiencias, algunas de ellas aún no las asimila, como cuando lo detienen en algún lugar y le piden una foto, aunque la que más le emociona es cuando ve al público entonar al unísono sus canciones.

Enfocado en la internacionalización de su propuesta, Alejandro trabaja fuertemente la llegada a México, lo mismo que España, país que percibe como un buen receptor del pop, sin descartar Perú y Ecuador, donde lo han recibido como en casa.