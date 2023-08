Alicia Machado, la indomable que revela sus secretos

Alicia Machado

La convivencia

Describe de la mejor manera esta participación en este reality. “Aceptamos una invitación que nos hizo Yuri a un rancho espectacular en Tulum, donde realizamos un montón de actividades programadas por la anfitriona y lo tomamos como unas vacaciones que nos permitió confesar anécdotas y secretos para empoderar a otras mujeres”, afirma.

Con la idea de que este tipo de formatos son meramente frívolos, la actriz reflexiona sobre los mismos y añade que aun cuando se les ponga un marco llamativo, siempre deben tener un propósito para aportar en algo. “Yo llevo algunos años de activismo por los derechos de la mujer y aprovecho esos espacios siendo coherente con el mensaje. Lo que me motivó esta vez fue que no es la vieja estrategia de poner a las mujeres a pelear, a cambio nos unimos y salimos más fuertes”, manifiesta.

En “Secreto de las indomables” cada una de las allí presentes confiesa cosas que el público no imagina, lo hacen en un ambiente de camaradería, en una charla o cena, se puede conocer de manera directa eso que han guardado por mucho tiempo y que, al superarse, puede servir a otras mujeres en el futuro.

“No hubiese aceptado jamás entrar a un reality show a pelearme con otra mujer, y menos después de ganar “La Casa de los Famosos” que es una tarjeta de presentación bonita que permitió a la gente quedarse con lo mejor de mí”, afirma.

Secretos al descubierto

En este proyecto, Alicia habla abiertamente de las consecuencias reales que tuvo después de su paso por Miss Universo, al enfrentarse a un poderoso que se convirtió en una sombra en su juventud, un fantasma del que no se pudo liberar porque desafortunadamente la víctima es ella y no puede borrar lo que ese señor le hizo a los 18 años. “Es una versión de la historia que no puedo cambiar por más que quieran sus simpatizantes”, zanja la ex reina.

“Allí hablo de dos intentos de suicidio que tuve en una época de mi vida donde todo el mundo se burlaba y era la ‘payasa’ de los medios de comunicación y mientras eso sucedía yo la pasaba muy mal con ese bulling a nivel mundial, ahora lo expongo porque me siento curada, también lo conocerán de primera mano en el libro que voy a publicar”, agrega.

Muchos episodios desconocidos y que servirán para identificar situaciones en otras mujeres, se manifiestan a lo largo de los capítulos, así como ese estilo de vida saludable que hoy acompaña a Alicia Machado y que es digno de replicar.

A la pregunta de qué tan indomable es, Alicia hace acopio de su venezolanidad y con todas sus fuerzas afirma, “mira chama, hasta ahora nunca me he casado y creo que todavía no sé si algún día me suceda eso que llaman matrimonio, a lo mejor no me toca en esta vida, soy difícil de influenciar”.