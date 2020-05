Aunque la primera excusa para comer de manera exagerada en esta temporada de permanencia obligada en casa es que no hay otra cosa que hacer, la verdad dista mucho de este concepto, toda vez que si se busca una actividad, seguro se encuentra.

Este es uno de los mitos que se deben desmontar por salud, indica la doctora Carmen Elina Cabarcas Mouthón, especialista en medicina biológica y nutrición, sobre todo porque no es necesario, ni el cuerpo lo requiere de esa manera.

“La necesidad de energía es muy personal, lo que come un niño es muy distinto a lo que debe comer un adolescente y los adultos, partiendo de allí se empieza a analizar lo que realmente se debe consumir”, indica la especialista.

En la actualidad muchas personas están en casa con teletrabajo, poca movilidad y si bien desempeñan las labores propias del hogar, eso no cuenta como ejercicio, porque al no requerir tanto esfuerzo, no llegan a quemar gran cantidad de energía.

Causas y solución

Ante este problema creciente, la doctora Cabarcas indica que la ansiedad, el miedo y la incertidumbre en la que muchas personas están ante esta nueva situación, suele afectar directamente un órgano que es el páncreas, y al desequilibrarlo con esas emociones negativas, se alteran los niveles de insulina, glicemia, y la persona tiende a querer comer más carbohidratos y azúcares.

Con este antecedente, es habitual que por gusto empiece el consumo de panes, postres, helados, entre otros, convirtiéndose en un efecto ‘bola de nieve’, toda vez que el deseo de comer va en aumento y con este, el peso corporal.

En estas circunstancias, evitar lo anterior es lo indicado, sin embargo, si no es posible de una manera fácil, la ayuda profesional es la más indicada. En casos de personas sin enfermedades crónicas de base, como es el caso de diabéticos, hipertensos o pacientes con problemas coronarios, se puede atender las siguientes recomendaciones.

Mantener horarios de comida: La disciplina es fundamental en este paso, de esta manera el cuerpo no pierde la regularidad que traía antes del confinamiento. Si la persona tenía la costumbre de comer una merienda, puede seguir con la misma, pero si nunca lo hizo, es el momento de implementarla. Es de aclarar que los carbohidratos no son la mejor opción, porque serán los causantes de más apetito en la siguiente comida, lo ideal es una porción moderada de frutas o una aromática sin azúcar.

Proteína en las comidas: Huevos, leche y carnes, por un lado, lo mismo que las leguminosas, deben estar presentes en las tres comidas principales, acompañadas de una pequeña porción de carbohidratos y medio plato representado en vegetales, que ayudan a tranquilizar el páncreas.

Carbohidratos no recomendados: El pan entra en este listado, toda vez que el trigo tiende a producir más hambre y por tanto no se puede parar de comer, lo mismo que el arroz. Sin embargo es de aclarar que los tubérculos son menos dañinos, como la yuca y el ñame, que generan saciedad.

Variedad en las verduras: Los colores son importantes, toda vez que cada uno es un nutriente.

Las frutas: Lo ideal es consumirla en el desayuno. Y no se recomienda en la tarde-noche, porque se convierte en fructosa, es decir, un carbohidrato más.

El agua: La hidratación es fundamental, pero con agua, las bebidas gaseosas y los jugos no son apropiados en estos momentos porque sube niveles de insulina.

Las comidas no saludables (rápidas) tienen un espacio en un 20% contra el 80% de las comidas indicadas, obviamente es de aclarar que para una persona en condiciones normales sin padecimiento alguno, indica la doctora Cabarcas.

Si se maneja esta proporción, incluyendo el postre, no hay problemas, algo que también aplica para los niños, a quiénes se les debe mantener alejados de azúcares, pues sin el gasto de calorías acostumbrado, se puede comprometer su salud.