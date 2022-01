Álvaro Mel, de Instagram a una serie de Amenábar

Al hablar con Álvaro, resulta inevitable relacionarlo con su paso por las redes sociales, donde se dio a conocer al tiempo que promovía marcas y se relacionaba con su generación. Ser influencer lo invistió de un éxito inusitado que derivó en castings de papeles no menos importantes, que fueron el inicio de su actual carrera como actor.

Ahora, tras orientar su proyecto de vida a la actuación, llega lo más perseguido por un artista, el protagónico que le consolide y de mayor estabilidad a su carrera, lo que no ha tardado en el joven de Salamanca, quien no sólo interpreta a Alex Ventura, el personaje principal de “La Fortuna”, sino que también llega al mismo de la mano de Alejandro Amenábar, uno de los directores más aclamados y que por primera vez hace lo propio en televisión.

La fortuna de un excelente papel

¿Cómo ha sido el proceso al pasar de las redes sociales a la actuación?

Imaginen si estaba muy equivocado, estudiaba arquitectura en Valladolid, pero al quedarme sin recursos, tenía dos caminos, regresar a Salamanca o apostar por ir a Madrid y depender económicamente de mí. La segunda opción fue la escogida y tras trabajar dos años en redes sociales, se me plantea la oportunidad de hacer un casting y me escogen para la serie “La otra mirada” producida por Josep Cister, y luego paso a “La fortuna”. Yo nunca me había planteado ser actor, lo veía inaccesible y lejano, pero llegué de rebote.

Tienes una responsabilidad muy grande frente a las cámaras, ¿cómo te preparas?

Mi formación al final ha sido haber trabajado. Obviamente quiero estudiar y aprender, pero a un nivel más técnico, no quiero adoptar ninguna metodología, y valoro mucho el ser un lienzo en blanco que los directores pueden “pintar” como quieran.

Es la primera vez de Amenábar en televisión, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Para mí es un sueño que no me lo creía. Desde que lo conocí empezamos a construir el personaje y organizamos el trabajo. Yo había visto obras de Alejandro, y ver que tienen esa perfección y cuidado, lo reafirmo en el set de rodaje.

¿Cómo manejas la fama que llegó y que dista de la alcanzada en redes sociales?

Siendo sincero, lo he llevado bastante bien hasta hace dos meses que sufrí un ataque de ansiedad. Fue una acumulación de muchas cosas, exposición que no tuvo que ver con la serie, debí desconectarme de todo una semana, lo demás, ha sido una maravilla que me ha permitido disfrutar cada momento de promoción y prensa, me gusta trabajar y colaborar, entonces hoy todo está superado.

¿Influyó de alguna manera la pandemia en la producción?

En el confinamiento se planteó la posibilidad de no hacer la serie, o de posponerla, eso me produjo desmotivación, porque pensar en ese trabajo me llenaba de fuerzas en esa situación tan dura que vivimos. Tuvimos mucha suerte de retomar cuando aún nadie lo hacía, de otra parte, fuimos afortunados porque nadie contrajo el virus en el rodaje

¿Qué te cautivó del personaje y como contribuiste en su creación?

De Alex me cautiva su nobleza, sencillez y hasta su ingenuidad. Tenemos un paralelismo y es que ambos somos inexpertos al frente de una operación. Al momento de construir el personaje, me centré en los comportamientos de un diplomático, su lenguaje y elaborar con Alejandro la curva de cuando empieza en el Ministerio a cuando pasa un año y ya madura, cambia mucho, por tanto eso requiere de más trabajo.

¿Qué debiste aprender de cero para interpretar a Alex?

Coreano. No tenía ni idea de ese idioma y tuve que aprenderlo, también perfeccionar el inglés con acento americano y cada día he tenido experiencias de los compañeros que tienen mucho talento. He trabajado con gente muy buena nacional e internacionalmente. Actuar es un reto y hacerlo en otros idiomas es más exigente.

¿Crees que las redes sociales pueden ser una cantera de actores?

La red social lo que aporta es tener una vitrina más grande, por tanto es más probable que más gente te conozca según los seguidores que tengas, pero eso no es garantía. Considero legítimo el proceso de pasar un casting.

¿Qué te dejó tu paso por las redes y qué esperas de la actuación?

Gracias a las redes pude sostenerme económicamente y construir mi vida en Madrid. Respecto a la actuación, espero centrarme más en ella, y dedicarme profesionalmente.

¿Tienes referencia de la teleaudiencia en Latinoamérica?

Lo que más me gusta es el hecho de no saber cómo es el público. Creo que salir del radio de acción de los países involucrados en la serie, es suficiente para estar expectantes.

¿Qué expectativas tienes con respecto a la serie?

Las cumplí, la acogida ha sido muy buena.